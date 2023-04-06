Макрон на встрече с Си Цзиньпином в Пекине поднял вопрос войны в Украине: появились подробности. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон начал официальную встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Французский лидер в первую очередь поднял вопрос войны РФ против Украины.

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Макрон призвал руководство КНР "привести в чувство" Россию и "усадить всех" за стол переговоров. Об этом сообщает издание France 24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время трехдневного визита в Пекин французский президент попытается отговорить Китай от поддержки страны-агрессора РФ в войне против Украины. Более того, Макрон рассчитывает, что Си поспособствует возобновлению переговоров между странами.

В начале открытой части встречи с Си Макрон сказал своему китайскому коллеге, что рассчитывает на него в вопросе урегулирования войны РФ против Украины. Президент Франции подчеркнул, что Китай способен "привести в чувство" Россию, а также поспособствовать возобновлению дипломатического процесса.

"Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и всех усадите за стол переговоров", – сказал глава французского государства.

Также Макрон добавил, что именно Китай должен сыграть решающую роль в построении мира

"Я убежден, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира. Это то, что я пришел обсудить, чтобы двигаться дальше. С председателем Си Цзиньпином мы также поговорим о нашем бизнесе, климате и биоразнообразии, а также о продовольственной безопасности", – заявил Макрон.

Напомним, 5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что одной из ключевых тем во время диалога политиков станет война РФ против Украины.

К слову, в Китае допустили возможность встречи или телефонного разговора своего лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий вопрос обсудили Киев и Пекин.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз настаивает на переговорах китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломаты ЕС прилагают усилия для проведения разговора, считая, что Китай должен взаимодействовать в вопросе урегулирования войны не только с РФ, но и с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Там обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствовании "мирным переговорам".

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