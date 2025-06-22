'Подтверждаем нашу поддержку Израиля': Мерц, Макрон и Стармер призвали Иран вернуться к ядерным переговорам

Лидеры Франции, Великобритании и Германии призвали Иран вернуться к ядерным переговорам. Кроме того, они подтвердили свою полную поддержку Израиля.

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Об этом говорится в совместном заявлении, которое было опубликовано на сайте федерального правительства. Там также отмечается, что Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер в воскресенье, 22 июня, обсудили последние события на Ближнем Востоке.

"Мы подтверждаем нашу приверженность миру и стабильности для всех стран региона. Мы подтверждаем нашу поддержку безопасности Израиля. Мы последовательно четко заявляли, что Иран никогда не сможет иметь ядерного оружия и больше не может представлять угрозу региональной безопасности", – говорится в заявлении.

В частности отмечается, после атаки, которую Соединенные Штаты нанесли по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, цель переговоров по-прежнему заключается в том, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Об этом говорилось в заявлении лидеров трех стран:

– Мы призываем Иран приобщиться к переговорам, ведущим к соглашению, которое учитывает все вопросы, связанные с его ядерной программой;

– Мы готовы внести свой вклад в достижение этой цели в координации со всеми сторонами;

– Мы призываем Иран не предпринимать никаких дальнейших действий, которые могли бы дестабилизировать регион;

– Мы будем продолжать наши совместные дипломатические усилия для разрядки напряженности и обеспечения того, чтобы конфликт не обострялся и не распространялся дальше.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

В то же время в Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Также Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры начали реагировать на вступление США в войну Израиля и Ирана и американские удары по иранским ядерным объектам. Они выражают обеспокоенность новым уровнем эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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