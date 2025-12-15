'Подлежит особому обсуждению': в Кремле назвали 'краеугольный' вопрос в переговорах с Украиной

В Кремле снова обозначили свои ключевые требования в возможных переговорах по завершению войны против Украины. Российская сторона называет вопрос членства Украины в НАТО одним из определяющих в любом формате мирных договоренностей.

Соответствующее заявление сделали на фоне дискуссий вокруг так называемого мирного плана Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, отказ Украины от вступления в НАТО и наличие документа, который бы это юридически зафиксировал, является одним из "краеугольных" вопросов для Москвы.

Он добавил, что именно этот аспект имеет особый статус в потенциальных переговорах и требует отдельного, детального обсуждения.

"И именно поэтому, он (вопрос – ред.) подлежит особому обсуждению на фоне основных. В этом заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы подчеркнуть, мы не хотим вести в мегафонном формате", – сказал он.

Стоит отметить, что Кремль уже отвергал "мирный план" из 28 пунктов, на котором настаивали США. Сейчас же Москва готовит почву для отклонения проектов такого плана с учетом предложений Украины и Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия отклонила предложения Украины о прекращении огня. Диктатор Путин не собирается завершать войну, он до сих пор уверен, что побеждает на поле боя, а у РФ хватит "запаса прочности", чтобы "переждать" и Украину, и Запад, который ее поддерживает.

