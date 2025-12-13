Россия отклонила предложения Украины о прекращении огня: в ISW объяснили, сколько еще собирается воевать Кремль

Россия отвергла предложения Украины к "мирному плану" США. Кремль категорически отказывается от прекращения огня, не интересен ему также всеукраинский референдум по территориальному вопросу.

Видео дня

В то же время идею о "демилитаризованной зоне" в Донецкой области Москва пытается выкрутить в свою пользу, заявляя, что там должны быть развернуты подразделения Росгвардии – которая уже давно используется Россией как составляющая вооруженных сил. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Контуры украинского "контрпредложения" на "мирный план" США

Аналитики отметили, что постепенно начинают вырисовываться "контуры" украинского "контрпредложения" на последний вариант "мирного плана" США, оно, по словам президента Украины Владимира Зеленского, содержит 20 ключевых пунктов. Вашингтон предложения Украины уже получил, теперь же Киев ожидает ответа.

Впрочем, отмечают в ISW, детали относительно украинских контрпредложений до сих пор остаются неясными.

Аналитики процитировали заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка изданию Le Monde, согласно которому украинское контрпредложение состоит из трех частей:

предложения по прекращению войны (20 пунктов);

(20 пунктов); контуров послевоенной европейской архитектуры безопасности и гарантии безопасности для Украины;

и для Украины; предложения по реконструкции и оборонных возможностей Украины.

В частности, Подоляк заявил, что Россия должна выплатить репарации, которые пойдут на восстановление Украины, а также что существует предложение создания "демилитаризованной" зоны на Донбассе – и что гипотетически Киев мог бы ее обсуждать, но исключительно при условии, если отступать от линии соприкосновения должны были бы не только украинские, но и российские войска.

Тем временем Зеленский, общаясь со СМИ, высказал идею проведения в Украине референдума по территориальному вопросу (США требуют от Киева вывести войска из Донецкой области). Также он вновь подтвердил свою готовность провести выборы, но только при условии прекращения огня и дополнительных гарантий безопасности от США и Европы для обеспечения демократических выборов.

"Точные составляющие украинского контрпредложения, включая положения такого референдума и возможные границы и условия прекращения огня или демилитаризованной зоны, остаются непонятными по состоянию на 12 декабря", – отметили в ISW.

Россия снова отказывается от прекращения огня

Впрочем, какими бы ни были эти "точные составляющие", Россия уже их отвергла. Точнее, в Кремле не желают прекращения огня и не заинтересованы в проведении всеукраинского референдума.

Так трактовали аналитики заявление представителя российского диктатора Владимира Путина – Дмитрия Пескова. Тот заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не согласится на прекращение огня, которое в Кремле трактуют как "паузу", что, мол, невыгодно агрессору.

По словам Пескова, абсолютно логичная в условиях ведения мирных переговоров остановка боевых действий –– это "еще один обман, еще одна задержка", которой Украина, мол, воспользуется для перевооружения. Договорился представитель Путина до того, что прекращение огня является "несовместимым" с "гарантированным, долгосрочным" миром.

Помощник Путина Юрий Ушаков также отверг любой "мирный план", который не передает Донбасс под контроль РФ: он повторил мантру о том, что украинские Донетчина и Луганщина "принадлежат России" и что Украина должна вывести из этих регионов свои войска, чтобы РФ согласилась на прекращение огня.

Несколько российских чиновников, включая заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и других, кто часто повторяет кремлевские нарративы, также отклонили предложенное Зеленским прекращение огня и проведение референдума.

При этом прекращение огня они отвергают не только в контексте проведения референдума, но и во время нескольких попыток достичь мирного соглашения о прекращении войны.

"Продолжительность прекращения огня, необходимая для проведения выборов или референдума, не будет достаточной, чтобы позволить Украине восстановить свои боевые возможности, как утверждает Россия, пытаясь оправдать свои постоянные отказы от всех предложений о прекращении огня. РФ продолжает настаивать на праве продолжать полномасштабные наступательные операции, пока она не сможет завершить войну на своих условиях".

Кремль дал ответ на идею создания "демилитаризованной зоны" на Донбассе

Кроме того, не устраивают Кремль и предложения по созданию демилитаризованной зоны на Донбассе. Тот же Ушаков заявил: такая зона возможна только в случае, если Россия развернет там свою Росгвардию, российские правоохранительные органы и "все необходимое для поддержания порядка и организации жизни".

Однако при таком сценарии, подчеркнули аналитики, упомянутая зона была бы наоборот милитаризована.

"Путин создал Росгвардию в 2016 году с официальной миссией обеспечения общественного порядка и защиты от террористических атак, но Росгвардия имеет значительный обычный военный потенциал и активный боевой опыт, соответствующий обычным военным силам. Росгвардия продемонстрировала возможности общевойсковых сил перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года на учениях с использованием вертолетов, артиллерии, систем противовоздушной обороны, поддержки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также проводила операции в Сирии и оккупированном Крыму", – напомнили аналитики.

Они добавили, что подразделения Росгвардии участвовали в начальном полномасштабном вторжении в Украину с целью захвата городов Киев и Харьков, вели боевые действия на всем театре военных действий, в частности в российском контрнаступлении в Курской области, и сейчас проводят операции по внутренней безопасности в тылу и ограниченные боевые операции на севере Харьковской области.

"Росгвардия продолжает наращивать свой обычный военный потенциал, в частности путем перемещения тяжелой бронетехники и другой военной техники, ранее принадлежавшей ЧВК "Вагнер". Поэтому развертывание Росгвардии в демилитаризованной зоне несовместимо с целью и значением такой зоны, а настаивание Ушакова на развертывании российских подразделений с полным военным потенциалом в демилитаризованной зоне является отказом от демилитаризованной зоны. Такое развертывание также создаст условия для России для дальнейшей угрозы Украине и проведения возобновленных боевых операций с использованием восстановленных сил с более выгодных рубежей, как ранее оценивала ISW", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW подтвердили: украинские войска провели удачную операцию на Купянском направлении, "зачистив" от врага несколько населенных пунктов. При этом успех украинцев признают даже некоторые пропагандисты РФ, которые, правда, пытаются всячески его приуменьшить.

Достижение Сил обороны разрушает усилия Кремля убедить Запад в своей 2непобедимости", в близком "обвале" фронта и в том, что агрессор неизбежно достигнет своих целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!