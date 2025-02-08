Поддержка Украины в наших политических и военных интересах – новый председатель Военного комитета НАТО

Поддерживать Украину в интересах Североатлантического альянса. Как в политических, так и в военных. Поскольку НАТО стремится совместно с Украиной определять уроки агрессивной войны России, вплетая их в свою стратегию и повышая оперативную совместимость.

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Такое заявление сделал новый глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в своем обращении. Адмирал добавил, что на этом посту он хотел прежде всего приехать в Украину и этот визит имеет для него очень большое значение. Видеозапись опубликовала "Укринформ".

"В этот ключевой момент Украина остается в авангарде приоритетов НАТО. Мы всесторонне поддерживаем Украину", - отметил адмирал и, в частности, напомнил о договоренности предоставить 40 млрд евро помощи, заключенную на Вашингтонском саммите.

Адмирал отметил и создание Специальной миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовки для Украины и Совместный учебный и аналитический центр НАТО-Украина, а также работу Миссии по поддержке безопасности и подготовки для Украины и созданию первого в истории совместного Центра Украина-НАТО (JATEC), который стремится совместно определить и учесть уроки жестокой агрессивной войны России.

"Это в интересах Североатлантического союза. Поддерживать Украину не только сейчас, но и в будущем. Вы сражаетесь не только за свою нацию. Вы сражаетесь за свою идентичность. И НАТО вместе с вами. Наша поддержка вашего суверенитета и территориальной целостности будет оставаться непреклонной", – добавил Драгоне.

Также адмирал подчеркнул, что "вместе возможно поставить Украину в сильнейшую возможную позицию для дальнейших действий".

Резюмируя свое выступление, Драгоне напомнил о зверствах, совершенных в этой неспровоцированной войне, таких как осада Мариуполя, расстрелы, пытки в Буче и разорение Ирпеня.

"Каждая выпущенная по украинским городам российская ракета преступлением против человечества. И я это осуждаю", – подытожил Драгоне.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с новым главой Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Это первый визит адмирала в Украину на этом посту.

Напомним, что адмирал Джузеппе Каво Драгоне приехал в Киев накануне, 7 февраля. Он уже провел встречи с представителями украинских властей и обсудил оборонное сотрудничество.

Как писал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс уже сотрудничает с будущей администрацией новоизбранного президента Соединенных Штатов по поддержке Украины, в частности, по подготовке позиций нашей страны в предполагаемых переговорах со страной-агрессором. Однако подробности такого сотрудничества НАТО и США не разглашаются.

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