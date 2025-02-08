Обсудили текущие потребности сил обороны: Сырский встретился с новым председателем Военного комитета НАТО. Фото

В субботу, 8 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с новым председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Это первый визит адмирала в Украину.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении генерал-полковника в Telegram. Во время встречи военные обсудили текущие потребности Сил обороны ВСУ.

"Провел встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках его первого визита в Украину. Поздравил его с назначением на высший военный пост в Североатлантическом альянсе", - говорится в сообщении.

Сирский добавил, что передал слова искренней благодарности НАТО за поддержку и содействие в оказании международной военной помощи, жизненно важной для продолжения борьбы против захватчика. Это также включает в себя недавно созданную Специальную миссию НАТО по безопасности и поддержке для Украины (NSATU).

"Проинформировал адмирала Драгоне о текущих потребностях Сил обороны Украины в вооружении и военной технике и о ситуации на линии боевого столкновения, которая остается сложной", – отметил главнокомандующий.

Сырский также напомнил, что на этом фоне проводится реформа по улучшению системы управления войсками в зоне боевых действий.

"Переводим их на корпусную систему, чтобы повысить эффективность управления. В то же время нуждаемся в усилении боевых бригад оружием и военной техникой", – резюмировал важную встречу Александр Сырский.

Напомним, что генерал-полковник Александр Сырский уже ровно год находится в должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Подводя итоги, он озвучил восемь ключевых приоритетов своей работы.

Как ранее писал OBOZ.UA, 6 февраля Александр Сырский провел совещание по развитию беспилотных систем и радиоэлектронной борьбе. Хотя враг формирует новое подразделение – войска беспилотных систем ВС РФ, в этой войне инициатива в направлении беспилотных систем принадлежит Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!