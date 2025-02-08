В Киев приехал глава Военного комитета НАТО: подробности визита и фото
В Киев приехал адмирал Джузеппе Каво Драгоне – глава Военного комитета НАТО. Он провел встречи с представителями украинской власти и обсудил оборонное сотрудничество.
Об этом 7 февраля сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. На своей странице на платформе X (Twitter) он поделился совместным фото с Драгоне.
Глава РВ Украины заявил, что Североатлантический альянс и дальше будет поддерживать украинцев.
Он рассказал об основных моментах переговоров (далее цитируем):
ПВО – нужны дополнительные системы, ракеты, перехватчики.
Финансовая поддержка – рассчитываем на выполнение обязательств союзников.
NSATU – важно, чтобы инициатива НАТО эффективно координировала помощь.
Членство в НАТО – единственная гарантия безопасности Украины и Европы.
Оборонные реформы – усиливаем стандарты НАТО и прозрачность закупок.
Также известно, что Драгоне встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Согласно сообщению МИД, глава Военного комитета НАТО заверил, что поддержка нашей страны со стороны государств-членов Альянса остается непреклонной, и Украина уже является неотъемлемой частью оборонной архитектуры и безопасности евроатлантического пространства.
Напомним: в январе итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне заменил в должности главы военного комитета НАТО, нидерландца Роба Бауэра.
Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является гарантией безопасности как для нашего государства, так и для России. Для россиян это гарантия, что Украина не пойдет против них войной.
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