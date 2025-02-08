В Киев приехал глава Военного комитета НАТО: подробности визита и фото

В Киев приехал адмирал Джузеппе Каво Драгоне – глава Военного комитета НАТО. Он провел встречи с представителями украинской власти и обсудил оборонное сотрудничество.

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Об этом 7 февраля сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. На своей странице на платформе X (Twitter) он поделился совместным фото с Драгоне.

Глава РВ Украины заявил, что Североатлантический альянс и дальше будет поддерживать украинцев.

Он рассказал об основных моментах переговоров (далее цитируем):

ПВО – нужны дополнительные системы, ракеты, перехватчики.

Финансовая поддержка – рассчитываем на выполнение обязательств союзников.

NSATU – важно, чтобы инициатива НАТО эффективно координировала помощь.

Членство в НАТО – единственная гарантия безопасности Украины и Европы.

Оборонные реформы – усиливаем стандарты НАТО и прозрачность закупок.

Также известно, что Драгоне встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Согласно сообщению МИД, глава Военного комитета НАТО заверил, что поддержка нашей страны со стороны государств-членов Альянса остается непреклонной, и Украина уже является неотъемлемой частью оборонной архитектуры и безопасности евроатлантического пространства.

Напомним: в январе итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне заменил в должности главы военного комитета НАТО, нидерландца Роба Бауэра.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является гарантией безопасности как для нашего государства, так и для России. Для россиян это гарантия, что Украина не пойдет против них войной.

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