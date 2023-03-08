Поддержка Украины и 'вызовы, брошенные Китаем': Байден и Макрон провели телефонные переговоры

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Темами беседы, в частности, стали военная помощь Украине, а также вызовы, брошенные Китаем.

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Разговор политиков состоялся 7 марта. Об этом сообщили в Белом доме.

"Два лидера обсудили свою поддержку Украины, поскольку жестокое вторжение России идет уже второй год, в том числе свое обязательство продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и возлагать на Россию ответственность за ее агрессию", – говорится в сообщении.

Кроме того, Байден и Макрон обсудили сотрудничество между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по "решению вызовов", брошенных Китаем "основанному на правилах международному порядку".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что остается оптимистом" относительно того, может ли Пекин начать открыто помогать РФ в войне. По словам министра, если все же это произойдет, Киев будет просить западных партнеров занять мощную позицию, в том числе санкционную.

Ранее в США призвали Китай хорошо подумать перед тем, как начать оказывать поддержку стране-агрессору. От этого будет зависеть международная репутация КНР.