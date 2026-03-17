Подарил один королю Чарльзу ІІІ: Зеленский показал планшет, который позволяет вживую следить за войной в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта выступил в парламенте Великобритании в Лондоне и продемонстрировал планшет для мониторинга войны. Он пояснил, что это устройство позволяет в режиме реального времени следить за событиями на фронте и российскими атаками.

Об этом глава государства рассказал во время выступления перед британскими парламентариями. Он также показал сам планшет и подробно объяснил его функционал, отметив: "Это iPad с программным обеспечением, которое позволяет нам контролировать нашу безопасность в режиме реального времени".

Оперативный контроль ситуации

Зеленский отметил, что такие устройства уже используют ключевые представители власти и военного руководства. По его словам, планшеты есть у него, премьер-министра, министра обороны и высшего командования.

Он пояснил, что система позволяет видеть ситуацию на передовой и даже получать видеоподтверждение уничтожения врага. "Это позволяет нам видеть ситуацию на передовой в Украине и даже каждого убитого врага с видеодоказательствами", – сказал президент.

Детали работы системы

По словам Зеленского, около 90% потерь российских войск на фронте вызваны украинскими дронами. Именно поэтому, как он подчеркнул, важно иметь преимущество в этом направлении и быстро реагировать на изменения ситуации.

Планшет также отражает каждый удар в воздушном пространстве, морской зоне и дальнобойные атаки по территории России. Система показывает места запусков, траектории полета и возможные цели. Она позволяет анализировать атаки и реакцию украинской обороны в режиме реального времени.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что такие инструменты обеспечивают контроль над безопасностью людей, инфраструктурой и энергетикой. "Мы видим, что происходит в небе и какие ресурсы используются для нашей защиты", – добавил он.

"Сегодня я начал свой визит с аудиенции у его величества короля Черза, и я подарил ему такой iPad. Действительно, просто так. в знак уважения и благодарности, а также для укрепления нашего сотрудничества с Великобританией, с вашей прекрасной страной", – подытожил президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 марта прибыл с официальным визитом в Лондон. Там глава государства ужевстретился с королем Соединенного Королевства Чарльзом ІІІ.

Как писал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский совершил визит в Париж. В столице Франции он встретился со своим коллегой Эммануэлем Макроном и присутствовал на других мероприятиях.

