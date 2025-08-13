'Почти немедленно': Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным и Зеленским, но есть условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. По его словам, он хотел бы организовать такую встречу сразу после переговоров на Аляске, если там "пройдет все хорошо".

Об этом глава Белого дома заявил во время брифинга в Центре имени Кеннеди в среду, 13 августа. По его словам, встреча с Путиным на Аляске "подготовит почву для второй".

"Мы встретимся, я бы сказал, на второй встрече. Если первая пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти немедленно", – отметил Трамп.

Он уточнил, что имеет в виду встречу между Зеленским и Путиным при его участии. "Если они захотят меня пригласить", – добавил Трамп.

По словам главы Белого дома, это будет встреча, "на которой, возможно, все получится", поскольку встреча на Аляске будет посвящена "выяснению того, где мы находимся".

Трамп подчеркнул, что проведение такой встречи имеет "высокую вероятность", и она может быть "продуктивнее первой".

"Некоторые большие вещи можно достичь на первой встрече, это будет очень важная встреча, но она подготовит почву для второй", – отметил Трамп.

Однако, вместе с тем он предположил, что вторая встреча может и не состояться, если он не получит ответов, которые хочет услышать – тогда он посчитает ее проведение неуместным.

На вопрос о том, будут ли последствия для Путина и России, если глава Кремля не согласится прекратить войну, Трамп ответил:

"Последствия будут очень серьезными".

Президент США также оценил сегодняшний разговор с Зеленским и европейскими лидерами "на 10 баллов".

Напомним, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Лидеры стран ЕС накануне саммита на Аляске заявили о поддержке справедливого и прочного мира для Украины.

12 августа Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом и лидерами стран Европы россияне впервые признали возможность окончания войны, "и все во время звонка были на позитиве от этого". В то же время президент заверил, что ВСУ не выйдут из Донбасса по требованию Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, США готовят трехстороннюю встречу, в которой должны принять участие президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Она должна состояться в конце следующей недели. Место проведения переговоров пока неизвестно.

