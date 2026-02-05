'Я не идеален, но сделал много добра': Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай

Президент США Дональд Трамп заявил , что считает себя достойным попасть в рай после своей вероятной смерти, несмотря на то, что не считает себя идеальным. Как пояснил глава Белого дома, он сделал много добра для "идеальных людей".

Об этом он заявил во время Национального молитвенного завтрака. Во время действа американский президент поразмышлял над собственными поступками и жизненным путем.

Что сказал Трамп

В своей речи Трамп заявил, что ни в коем случае не считает себя диктатором, и признал, что не является идеальным. По его словам, несмотря на собственные недостатки глава Белого дома считает, что сделал много добрых дел для других людей.

Этому, по словам главы Белого дома, предшествовал материал газеты The New York Times насчет того, что он "ставит под сомнения свою жизнь и смысл своей жизни.

"Я просто развлекался. И я действительно думаю, что мне, пожалуй, стоит попасть в рай. Я не идеальный кандидат, но я сделал много добра для идеальных людей", – сказал он.

Самоуверенные высказывания американского президента вызвали активные обсуждения, впрочем они довольно естественны для него. То, что он сделал "хорошие дела", он также сказал во время своего интервью телеканалу NBC. Однако на вопрос ведущего Томаса Лламаса по поводу экономики, он не смог ответить на вопрос медийщика по поводу отсутствия результатов.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключает сценария, при котором он будет баллотироваться на третий президентский срок с единственной целью – чтобы "сделать Америку снова великой". В то же время он дал понять, что избегает четкого ответа на этот вопрос, но ему нравится разжигать интригу вокруг этой темы, чтобы "сделать жизнь интереснее".

Впервые он заговорил о третьем сроке, когда еще не прошло 100 дней второго. Уже тогда эта тема живо обсуждалась аналитиками. Мы отдельно выясняли, сможет ли нынешний американский лидер найти для себя "лазейки" в законе.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон заявил, что в окружении главы Белого дома якобы уже создан соответствующий план, как обойти Конституцию США, чтобы он мог баллотироваться на третий срок президентства.

