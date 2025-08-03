'Почему я не сделал больше?' Лемми заявил, что чувствует вину из-за ссоры Зеленского и Трампа в США

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми признался, что чувствал себя виноватым после конфликта президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. По словам дипломата, он считает, что мог бы сделать больше для подготовки украинской делегации к встрече.

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О пережитых эмоциях Лемми рассказал в интервью британской газете The Guardian. Как отмечается в материале, Великобритания первой добилась от Трампа соглашения о тарифах и до сих пор остается исключением. Это одно из немногих заметных достижений лейбористского правительства Кира Стармера.

"Но Лэмми мучается из-за этих сбоев. Не в последнюю очередь стоит упомянуть телевизионное выступление Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда Трамп и Вэнс высмеяли украинского президента, словно две кошки, бьющие мышь", – пишет газета.

Реакция Лемми на перепалку в Овальном кабинете

Глава МИД Британии считает, что мог бы сделать больше для украинских коллег в подготовке к встрече с Трампом.

"Если честно, я почувствовал, ааа... Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег при подготовке к их встрече?"

В то же время он объяснил, что украинцев пригласили в последнюю минуту, тогда как британцы были сосредоточены на своей встрече с Трампом.

Времени не было, поэтому, как говорит Лемми, он "был немного строг к себе, но все равно чувствовал себя виноватым".

Британия вернулась к своей роли

Стармер позвонил Зеленскому и пригласил его на следующий день в Лондон.

"Это объятие с Киром – я до сих пор очень волнуюсь, вспоминая его – было моментом, когда весь мир вздохнул с облегчением", – рассказал дипломат.

Для Лемми этот момент – Стармер и Зеленский, "сцепившиеся в медвежьих объятиях" на Даунинг-стрит – был "олицетворением того, что Британия вернулась туда, где нас хочет видеть мировое сообщество: строителем мостов, связующим звеном, с историей, которая помогает нам связываться со многим миром".

По словам министра иностранных дел, его поездка в Украину, ночные поезда из Польши во Львов и далее в Киев, прибытие ранним утром к разрушенным жилым домам, мешкам с песком и бункерам – все это напоминает о раздираемой войной Европе.

"Вы спросили меня, что значит работать в здании МИД и в моей комнате. В каком-то смысле Украина тесно связывает меня с Эттли, с Черчиллем, с этой историей, потому что у нас на континенте идет война. Это давняя связь, и это очень важная часть моей работы".

Он говорит, что продолжает работу предыдущих министров иностранных дел: Дэвида Кэмерона, Джеймса Клеверли, Бориса Джонсона, Лиз Трасс:

"Вы находитесь в центре европейской безопасности – вероятно, это самая важная часть моей работы. Здесь Великобритания, безусловно, играет лидирующую роль".

Говоря о том, что где будет война через год, Лемми указал на нежелание мира со стороны Кремля.

"По моей трезвой оценке, Путин не готов к серьезным переговорам. У него по-прежнему максималистские и империалистические амбиции. Битва, которую Украина ведет при поддержке Великобритании, Европы и Америки, колоссальна. Полагаю, что через год переговоры возобновятся. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", – сказал министр.

Он добавил, что восхищается украинцами, "их упорством, их непреклонностью":

"Тот факт, что даже если бы мир оставил их позади, они все равно продолжали бы вести партизанскую войну, настолько сильна их вера в свою страну. Это глубоко вдохновляет".

Что предшествовало

28 февраля Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник спор, во время которого его обвинили в якобы неблагодарности перед США и отсутствии делового костюма – президент Украины носит военную одежду с начала большой войны.

Украинская делегация досрочно покинула Белый дом, а Трамп заявил, что украинский лидер "не готов к переговорам", но "может вернуться, когда будет готов к миру".

Президент Владимир Зеленский рассказал, что был очень откровенным во время спора в Овальном кабинете. То, что он чувствовал в тот момент, было понятно из эфира встречи, признался украинский лидер.

После этого Зеленский и Трамп имели еще две личные встречи: 26 апреля 2025 года в Ватикане перед похоронами Папы Франциска и 25–26 июня 2025 года на полях НАТО-саммита в Нидерландах. Обе в Украине оценили положительно.

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