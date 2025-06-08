"Камера не врет": Зеленский рассказал о своих ощущениях в Овальном кабинете. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал, что был очень откровенным во время спора с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. То, что он чувствовал в тот момент, было понятно из эфира встречи.

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О пережитых эмоциях Зеленский рассказал в воскресенье, 8 июня, в интервью американскому телеканалу ABC News. Журналистка спросила его, как президент Украины чувствовал себя после неприятного инцидента в Овальном кабинете в феврале, где он имел встречу с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

"Это очень сложно... Как мне чувствовалось... Все было понятно в эфире, в камерах... Знаете, я когда-то в прошлой своей работе всегда говорил: не обязательно от человека услышать ответ – камера не врет. И поэтому абсолютно понятно, что я чувствовал", – ответил Зеленский.

Глава государства рассказал, что был очень откровенным в Овальном кабинете, когда говорил о борьбе своей страны.

"Я считаю, что результат той встречи – я был абсолютно откровенным, когда сказал, что во время войны маленькой страны за свою жизнь против гиганта с тем объемом зла, который они принесли своим оружием и армией на нашу землю, у нас есть сильные стороны: люди, мораль, правда, достоинство, ценности", – сказал он.

Зеленский добавил, что к этим пяти вещам относится с особым уважением.

"Я могу быть эмоциональным, неэмоциональным – разным. Но я о правде. Может быть что-то лишним, иногда так бывает во время войны. Но точно я не могу потерять достоинство, я просто не имею на это права. Кроме того, что я как человек не хочу", – пояснил он.

Он также сказал, что как президент защищает правду об Украине и иногда эта правда может "не звучит как что-то очень важное" за океаном.

"Но для нас это очень важно. Погибли не 100 тысяч, а 90 тысяч. Прилетело не 20 ракет, а 420. Погиб 631 ребенок только за эти три года. А не с обеих сторон по 100 детей. Эти вещи, наверное, для кого-то общие. А для меня они очень важны. И я отстаиваю такие вещи, я никого не хочу обидеть. Я просто это делал и на той встрече", – сказал президент.

Зеленский напомнил, тогда откровенно сказал: то, что произошло в Овальном кабинете, не поможет нашим странам.

"И поэтому я очень хотел чтобы следующие наши встречи были правильными, такими же честными, но правильными. Которые бы не угрожали единству наших людей, наших отношений. И следующая наша встреча в Ватикане – да она была короткая, но она была хорошая и продуктивная", – сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля Зеленский и Трамп встретились в Ватикане. Президент Украины назвал эту встречу "самой предметной", хоть и была она достаточно короткая. По его мнению, формат тет-а-тет сработал лучше благодаря "правильной атмосфере самого разговора".

Напомним также, на днях Трамп сравнил войну между Украиной и РФ с "дракой детей в парке". Зеленский, реагируя на эту странную "метафору", сказал, что речь идет не о "детях в парке", а об "убийце", который пришел убивать детей.

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