Танк справді хороший і в країн НАТО є понад 2300 таких машин.

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На носі черговий "Рамштайн" і проамериканська коаліція сподівається дотиснути Німеччину: всі партнери чекають, коли Берлін дасть дозвіл на постачання цих машин до України.

Такі охочі є: окрім Польщі це ще Фінляндія, можливо, до них долучаться Іспанія, Греція. Міністр Кулеба говорить про як мінімум 5 таких країн.

Наші друзі переконані, що їх безпека залежить від здатності України виграти війну. "Важка військова техніка та танки не повинні зараз залишатися на складах, а мають бути передані до рук захисників Європи", - заявив польський прем’єр Матеуш Моравецький, додавши, що саме в Україні буде вирішуватися доля континенту.

Тоді як Німеччина живе у своєму світі й усіляко гальмує процес озброєння ЗСУ.

Формально, канцлер Шольц та його команда не хочуть, щоб "німецькі танки вбивали росіян". Але ж німецькі САУ вже вбивають росіян, і нічого, жоден німець не помер від душевних мук. Насправді у глибині душі Шольц досі сподівається, що війна якось сама по собі вирішиться, а він потім домовиться з Росією і спокійно видихне.

До речі, Reuters пише, що питання "Леопардів" стане пріоритетним для нового міністра оборони Бориса Пісторіуса. Він є визнаним професіоналом та рішучим державником. "Ми повинні не лише заморозити активи олігархів, які перебувають у санкційному списку ЄС щодо Росії, а й конфіскувати їх і використати для гуманітарної допомоги та відбудови України", – сказав Пісторіус на початку літа 2022 року. Він є дуже популярним політиком і вже боровся з Шольцем за лідерство у партії. Зараз у нього є шанс проявити себе і вийти на першу роль.

До речі, є квола надія, що Шольц витягне голову з піску ще до Рамштайну, вже на форумі в Давосі. Очікуємо...

Тобто, запитання вже не звучить "Чи дадуть?", а "Коли дадуть".

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