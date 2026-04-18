'Почему он прячется?' Сибига поставил на место пропагандистов Кремля после вопроса о встрече Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Встречи избегает сам глава Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, видео попало в сеть. Так он отреагировал на провокации российских пропагандистов, которые преследовали украинскую делегацию на полях Анталийского дипломатического форума.

Зеленский готов к встрече с Путиным

Пропагандисты с российского государственного телеканала "Россия 1" окружили украинскую делегацию на Анталийском дипломатическом форуме. Они бегали вокруг и выкрикивали вопросы о встрече Зеленского и Путина.

"Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос – почему он прячется?" – ответил Сибига перед тем, как уйти.

Накануне глава украинской дипломатии сделал официальное заявление относительно переговоров между РФ и Украиной на высшем уровне.

"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате президент Украины Владимир Зеленский — Путин, с участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы недавно передали этот сигнал турецким партнерам. Турция играет важную роль в мирных усилиях", – цитировали заявление Сибиги официальные страницы МИД в соцсетях.

Как писал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвал Зеленского и Путина на переговоры в Турцию. Он отметил, что война России против Украины "глубоко нарушает Европейскую архитектуру безопасности и глобальный геополитический баланс". при этом "международные институты демонстрируют несостоятельность" в обеспечении мира на континенте.

Поэтому Турция считает, что полномасштабное вторжение завершится путем переговоров и готова их принять, в том числе и на уровне лидеров.

