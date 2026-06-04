Крым тонет в топливном коллапсе: продажу бензина запретили, туристы не могут сбежать с полуострова

Топливный кризис во временно оккупированном Крыму достиг своего пика. Если ранее бензин продавали по талонам, то теперь его и вовсе запретили отпускать его за наличный расчет, а оккупационные власти безуспешно пытаются решать ситуацию в ручном режиме.

Видео дня

Об этом сообщил назначенный Кремлем "губернатор Крыма" Сергей Аксенов. По его словам, такой режим будет действовать не менее нескольких дней.

"Начиная с сегодняшнего дня (с 5 июня. – Ред.) на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет", – предупредил крымский гауляйтер.

Он добавил, что по ранее приобретенным талонам будут отпускать не более 20 литров в одни руки. Вдобавок номера авто, которые заправляются, будут фиксировать – якобы во избежание злоупотреблений.

Информацию подтвердил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев. В последние несколько дней он кормил крымчан "завтраками" о возобновлении продажи топлива, но 4 июня заявил, что крупнейшая сеть АЗС Крыма ТЭС, которая еще 1 июня прекратила продажу талонов на горючее, и в этот день не будет продавать бензин.

"Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно", – предупредил он.

Несмотря на это, на полуострове сохраняются многокилометровые очереди на АЗС. При этом российские "туристы" физически не могут покинуть Крым, так как талоны на топливо выдаются организациями преимущественно для поездок на работу, а не для дальних путешествий.

"Местные жители сейчас ходят пешком, потому что бензина вообще нет. Но у них есть возможность хотя бы пешком добраться, а туристы остались вообще без бензина", – говорит одна из таких россиянок.

Причины "бензинового" кризиса в Крыму

1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские атаки с начала 2026 года поразили 15 российских нефтеперерабатывающих заводов. Почти 40% первичной переработки нефти РФ по состоянию на май выведено из строя.

Кроме того, ситуация с топливом объясняется ударами по трассе Р-280 "Новороссия" и маршрутам снабжения, которые используются для подвоза топлива из Ростовской области в Крым. Силы обороны Украины также системно атакуют бензовозы, транспорт и технику РФ на направлении Ростов-на-Дону – Симферополь.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в России также набирает обороты топливный кризис: вслед за оккупированным Крымом дефицит бензина зафиксирован в Курской, Белгородской областях, Рязани, Петербурге и в так называемой "ЛНР" и "ДНР". Где-то водителям дают до 50 литров, где-то не более 20 литров в одни руки, также распространяется запрет заливать бензин в канистры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!