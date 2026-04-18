'Международные институты демонстрируют несостоятельность': Эрдоган зовет Зеленского и Путина на переговоры в Турцию

Война России против Украины "глубоко нарушает Европейскую архитектуру безопасности и глобальный геополитический баланс". Турция считает, что полномасштабное вторжение завершится путем переговоров и готова их принять, в том числе и на уровне лидеров.

Видео дня

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 17 апреля он выступил на открытии Анталийского дипломатического форума, упомянув в своей речи нашу страну. Политика цитирует "Укринформ".

Официальная Анкара готова стать посредником

Эрдоган сказал, что "к северу от нас" уже пятый год продолжается российско-украинская война, и она является "структурным вызовом".

Эта война, по убеждению Эрдогана, закончится за столом переговоров, где стороны "будут справедливо и равно представлены".

Турция хотела бы выступить посредником и поддержать усилия для продолжения прямого диалога. "Турция готова поддержать любые шаги для содействия продолжению прямых переговоров, включая встречу лидеров, если стороны также будут готовы", – отметил президент.

Он добавил, что мир сейчас сталкивается не только с изменением баланса сил, "но и с кризисом направления развития". "Мы сталкиваемся с серьезным и опасным переломным моментом... Международные институты все чаще демонстрируют неспособность реагировать на современные вызовы, что свидетельствует о системном кризисе", – считает Эрдоган.

Именно поэтому дипломатия имеет особое значение. "Дипломатия уже не является лишь сферой, где обсуждаются конфликты и интересы. Она также является платформой, где определяется будущее человечества", – отметил Эрдоган.

Лидер Турции призвал к усилению роли дипломатии, диалога, общей ответственности государств в построении более справедливого и стабильного мирового порядка.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимир Путиным, чтобы закончить войну в Украине. Площадкой для переговоров на высоком уровне может стать Турция. Встреча возможна в четырехстороннем формате.

– 4 апреля Зеленский прилетел в Стамбул, где встретился с Эрдоганом. Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию с безопасностью в Европе и на Ближнем Востоке, а также договорились о новых шагах сотрудничества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!