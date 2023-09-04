Почему на заседании суда "всплыл" украинский паспорт Коломойского: эксклюзивные подробности

В Шевченковском районном суде города Киева подтвердили, что бизнесмен Игорь Коломойский предоставил паспорт гражданина Украины для удостоверения личности. Это произошло во время заседания 2 сентября, когда олигарху выбрали меру пресечения – два месяца под стражей с возможностью внесения в виде залога более 509 млн грн.

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Наличие украинского паспорта у подозреваемого представители суда прокомментировали изданию OBOZREVATEL. Там отметили, что судья не проверяет подлинность документа.

Добавим: очевидно, что Коломойский подал этот паспорт, потому что не получил указ о лишении его гражданства и считает себя гражданином Украины.

Ранее журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко обратил внимание на то, что в тексте подозрения бизнесмена называют "гражданином Израиля и Кипра, лишенным украинского гражданства", тогда как на заседании судья говорил о нем как о "гражданине Украины".

Расследование касается легализации имущества, полученного мошенническим путем, в частности статей 190 и 209 УК Украины.

В материалах следствия сказано, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 570 млн грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Коломойскому официально вручили подозрение утром 2 сентября 2023 года. Расследованием занимаются Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора.

– Суд взял подозреваемого под стражу до 31 октября включительно. Адвокаты Коломойского заявили, что вносить залог не будут. Вместо этого они попытаются обжаловать решение Шевченковского суда. Это можно сделать до 7 сентября.

– По словам правозащитников олигарха, его содержат в изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве.

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