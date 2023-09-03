У Коломойского два гражданства, но не Украины: обнародован текст подозрения

В сети обнародовали текст подозрения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, которого накануне суд отправил под стражу на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн. Ему инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

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Однако интересно, что в тексте подозрения Коломойского называют "гражданином Израиля и Кипра, лишенным украинского гражданства", тогда как на заседание судья говорил о нем как о "гражданине Украины". Материалы дела обнародовало издание "Цензор.нет" (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Также, как видно на видео с прошедшего накануне в Киеве заседания суда, судья держал в руках паспорт гражданина Украины Коломойского – и тот подтвердил, что это его документ.

В подозрении сказано, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Ситуацию с гражданством бизнесмена прокомментировал в Facebook экс-нардеп и журналист, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он отметил, что материалы следствия "разрушают популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и якобы не выдадут в США".

"Запросов на экстрадицию Коломойского в США не поступало в Украину. Если поступит, этот запрос будет выполнен согласно Договору между Украиной и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Никаких ограничений в виде гражданства Коломойского для этого не существует", – написал Лещенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 2 сентября Коломойскому вручили подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимаются Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора.

– После заседания Шевченковского суда Киева, который избрал Коломойскому меру пресечения на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн, адвокаты бизнесмена заявили, что вносить его не будут. Однако они намерены обжаловать это решение суда.

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