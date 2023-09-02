Коломойский не будет вносить залог, но обжалует решение суда о заключении под стражу, – адвокаты

Адвокаты украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которому 2 сентября Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн, заявили, что вносить ее не будут. Однако они намерены обжаловать это решение суда.

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Об этом они сказали в комментарии украинским журналистам. "Подаем апелляцию, ждем текст судебного решения, залог не вносим", – заявил один из них.

Они добавили, что суд не определил, "на какой счет какого суда переводить средства".

Также защитники рассказали, что Коломойского содержат в изоляторе Службы безопасности Украины, что в Аскольдовом переулке в Киеве.

Следует отметить, что обжаловать решение адвокаты могут в течение пяти дней до 7 сентября. При внесении залога Коломойский будет обязан находиться в Днепре.

В зале суда бизнесмен не согласился на проведение съемки. Заседание проходило в закрытом режиме по требованию самого Коломойского.

Пока судья находился в совещательной комнате, журналисты пытались получить комментарий у Коломойского. Однако тот был довольно молчалив, вел себя сдержанно и отказывался от комментариев.

Следует заметить, следователи СБУ установили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал полмиллиарда гривен, используя подконтрольные ему банки, так что получается, эти же полмиллиарда государство и вернет, если за олигарха внесут залог.

Напомним, утром этого же дня правоохранители вручили Коломойскому подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, 190 и 209, которые касаются легализации имущества, полученного мошенническим путем. Расследованием занимается Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора.

Следователи заявили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В апреле в Украине арестовали активы компании "Укрнефтебурения", связываемой с Игорем Коломойским и его партнерами. Компания фигурирует в уголовном деле о промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа (Харьковская область).

– Перед тем на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршевель нашли имения представителей украинской элиты, отдыхавшей там, пока в родной стране идет война. Среди владельцев роскошных вилл – сестра олигарха Игоря Коломойского, бизнесмены Андрей Веревский и Игорь Мазепа, руководитель "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко.

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