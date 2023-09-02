Содержание под стражей с залогом в 509 млн грн: суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Фото и видео

Вечером 2 сентября украинский бизнесмен Игорь Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему изберут меру пресечения.

Видео дня

Об этом сообщило "Радио Свобода". В зале суда фигурант дела не согласился на проведение съемки. Заседание проходит в закрытом режиме по требованию самого Коломойского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Судья пошел в совещательную комнату, тем временем журналисты пытаются получить комментарий у Коломойского. Тот довольно молчалив, ведет себя сдержанно и отказывается от комментариев до объявления решения.

Суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн.

Напомним, утром этого же дня правоохранители вручили Коломойскому подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, 190 и 209, которые касаются легализации имущества, полученного мошенническим путем. Расследованием занимаются Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора.

Следователи заявили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В апреле в Украине арестовали активы компании "Укрнефтебурения", которую связывают с Игорем Коломойским и его партнерами. Компания фигурирует в уголовном деле о промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа (Харьковская область).

– Перед тем на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршевель нашли имения представителей украинской элиты, отдыхавшей там, пока в родной стране идет война. Среди владельцев роскошных вилл – сестра олигарха Игоря Коломойского, бизнесмены Андрей Веревский и Игорь Мазепа, руководитель "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!