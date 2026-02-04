В так называемом мирном плане Дональда Трампа заложена идея ускоренного вступления Украины, мол, уже в 2027 году. Однако немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что 2027 год является нереалистичным и что Украина должна пройти все процедуры, как и другие страны.

Об этом сообщил аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований при Шведском институте международных отношений Андреас Умланд в интервью OBOZ.UA. По его мнению, эта идея возникла из-за недостаточного понимания того, как функционирует Европейский Союз.

По его мнению, в США часто не осознают, что ЕС – это совсем другая организация, чем НАТО, где выполнение условий вступления является относительно быстрым процессом. В ЕС перед вступлением ио и систему государственного управления. Поэтому эта идея, хоть и популярна в Украине, к сожалению, выглядит малореалистичной.

"Обсуждается вариант частичного вступления, но я тоже плохо представляю, как это может работать. К тому же Европейский Союз формально имеет статью о взаимной обороне, подобную статье 5 Вашингтонского договора НАТО. Но ЕС не создан как оборонный союз. Проблема в том, что в случае вступления Украины эта статья автоматически приобрела бы принципиально иное значение. До войны с Россией вопрос ее практического применения фактически не существовал. Теперь он стал ключевым. Я не представляю, чтобы Украина вступила в ЕС, а блок был готов реально обеспечивать серьезные оборонные гарантии", – сказал он.

По мнению эксперта, Мерц исходит из того, что диалог с Путиным возможен только после войны и "при определенных условиях". Зато о диалоге с Кремлем говорят не только в пророссийской "АдГ", но и в "СДПГ", где ему предлагают "проявить больше смелости и инициативы в украинском вопросе" и предложить прямые переговоры с Путиным. Однако какой именно диалог и о чем он должен быть – в Берлине не говорят.

"Если речь идет о поиске компромиссов ради перемирия, то, думаю, даже Мерц не был бы категорически против. Но если речь идет о восстановлении того сотрудничества между Россией и Германией, которое существовало до 2022 года, глубокого, широкого и, к сожалению, такого, которое не остановилось даже в 2014 году, то это уже невозможно", – сказал он.

Умланд говорит, что масштабное переосмысление предыдущей политики в отношении России. И это касается не только Мерца или отдельных политиков, но и общества в целом, потому что все больше людей осознают, что эта политика была ошибочной и что сотрудничество с Россией в таком формате было стратегической ошибкой.

Напомним, ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, Европейский Союз как геополитическое образование в первую очередь предлагает людям "нормативную альтернативу империализму и автократии". Однако на сегодня, чтобы и в дальнейшем иметь эту альтернативу, Европа должна "научиться говорить на языке политики силы" и уменьшить трансатлантическую зависимость, "которую мы слишком легко получили".

Как сообщал OBOZ.UA, в Берлине ведут переговоры с другими европейскими столицами по "совместному ядерному сдерживанию". При этом собственного ЯО Германия иметь не может, ведь это противоречит как минимум двум международным договорам.

