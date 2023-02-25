Блог | Альфред Кох: Почему китайский мирный план не стоит сразу отвергать

Прошел год войны. Интернет завален глубокомысленными и прочувствованными текстами про то, как их авторы пережили этот год, какую эволюцию они претерпели и как теперь они все воспринимают иначе, чем в начале этой войны. Насколько они стали мудрее, как раздвинулись рамки их понимания России, Украины, вообще людской сущности и так далее.

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Мне нечего добавить к этим их словам. Я со всеми ими согласен. Все так и есть как они написали. И про сияющие высоты человеческого духа и про ужасы человеческой низости и подлости. И про незавидную судьбы России, и про рабскую сущность ее народа, и про свободолюбивых и героических украинцев…

Я не могу все свои чувства так качественно отрефлексировать. Просто у меня за этот год в груди вырос какой-то комок из смеси ненависти, жалости, стыда и бессилия. И как они там разделяются и как одно переходит в другое - я не понимаю. Это такой сплав, который переживается весь одновременно, каким-то одним единым переживанием. Бесконечным как зубная боль и саднящим как ностальгия. Возможно у этой комбинации есть название. Но я его не знаю.

Ничему меня этот год не научил. Ничего я не понял и ни в какие бездны не заглянул. Начал я этот год в твердом убеждении, что Путин преступник и что он погубит Россию. С этим убеждением я и встретил его окончание. Как знал я в самом начале, что Украина права, так я и сейчас так же думаю.

Приятно было удивиться стойкости украинцев и неожиданной сплоченности Запада. Но это было скорее удивление собственному ложному скептицизму и осознание собственной глупости и нарочитого нигилизма. Осознание приятное и очень поучительное для самого меня. Но и только. Что ж тут разглагольствовать? Кому это все интересно?

В какую-то печальную предначертанность российской судьбы я не верю. Равно как и в ее особую миссию. Я лишь горько скорблю о всех погибших и надеюсь на то, что возмездие за все это огромное несчастье неотвратимо настигнет тех, кто начал весь этот ужас. И я твердо знаю, что зачинщики этой войны сидят в Москве. Что бы они сами не говорили про своих визави в Киеве или Вашингтоне. И я мечтаю лишь о том, чтобы их арестовали и судили как можно скорее. У меня еще большие планы на “после войны", а я пожилой человек и у меня осталось не так много времени. И я не хочу его тратить на ожидание того, что все равно неизбежно.

На фронте сегодня все примерно так же как вчера. Стабильно тяжело в Бахмуте. Но тут уж как есть, так есть. И в этом тоже нет никакой новости. В Украину пришли первые танки Леопард-2. С почином вас, дорогие мои. Будем надеяться, что теперь дело пойдет быстрее.

Китайский мирный план показался мне не таким уж банальным. И напрасно его так быстро подвергли обструкции. Лишь только польский президент Дуда сказал, что он “может стать путём к миру" и что "нельзя игнорировать такого крупного партнера и такую большую страну, как Китай". И вот еще помимо Дуды я хочу добавить свой слабый голос в его поддержку.

Аргументы мои такие. Наивно полагать, что Запад может добиться того что Китай встанет на его сторону в противостоянии с Москвой. Этого не случится и не надо на это тратить время. Максимум, чего можно достичь, так это позиции, когда Китай выступит в роли модератора конфликта и своим авторитетом вынудит Москву пойти на уступки не дожидаясь военного разгрома. Что, как минимум, сохранит тысячи жизней и сэкономит время и деньги.

Китайский план начинается с пункта о безусловном уважении принципа суверенитета и территориальной целостности, а также Устава ООН. И здравый смысл предполагает, что все остальные пункты действуют лишь в той мере, в какой они не противоречат этому их первому пункту. Иначе китайцы не поставили бы этот пункт первым.

А раз так, то и последовательность исполнения китайского плана должна соответствовать нумерации пунктов. Сначала Россия, соблюдая Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины выводит с ее международно признанной территории свои войска, а лишь потом происходят все остальные вещи. А именно: отмена санкций, заявление о внеблоковом статусе Украины и т.д.

По большому счету, для Украины принципиальным является только вопрос освобождения всей своей территории. По этому вопросу компромисс невозможен. И в этом убедился Ван И, когда в Мюнхене встречался со всеми министрами иностранных дел Запада, включая Кулебу. Потом он поехал в Москву и встретился там с Путиным, Патрушевым и Лавровым. И лишь после этого китайский МИД опубликовал свой план.

Наверное, этот документ китайцы писали не на коленке, верно? Наверное, они вложили в него все свое понимание возможного компромисса, которое у них сложилось после всех этих консультаций. Так почему бы не разобраться как они видят этот компромисс?

Мое понимание китайского плана следующее:

Россия уходит со всем украинских территорий на границы по состоянию на 1991 год (подтвержденные договором 2003 года, подписанным Путиным!). Украина объявляет о своем внеблоковом статусе. Вопрос гарантий ее безопасности при этом подлежит обсуждению. Логично предположить, что Китай станет одним из гарантов. После этого все санкции в отношении России снимаются. Россия не платит репараций, но при этом все мировое сообщество (включая Китай) участвует в восстановлении Украины.

Я понимаю, что это не предел мечтаний. Но это то, что Китай готов поддержать и в чем он берется убедить Москву. Что здесь совершенно неприемлемо для Украины? За какой из этих пунктов (кроме территориальной целостности) она готова дальше драться и терять своих солдат? За репарации? За НАТО? Да ладно вам…

Вон Израиль ни в каком не НАТО, но имеет отдельный договор с США и прекрасно себя чувствует. Что дает НАТО кроме гарантий американцев? Защиту со стороны Франции или Италии? Самим не смешно? Теперь уж впору им самим искать защиты у Украины. Кстати, отказ от вступления в НАТО всегда можно обговорить гарантиями помощи в укреплении собственной украинской армии. Так оно будет значительно надежнее.

А по деньгам на восстановление что можно сказать… Какая в сущности разница откуда Китай возьмет деньги на восстановление Украины? Если он предлагает такой план, то уж наверное знает, где их взять. Иначе бы не предлагал, верно?

Еще раз: я не говорю, что китайский план идеален. Но вслед за Дудой считаю, что он “может стать путём к миру" и что на сегодня это лучшее, из того, что предлагалось и что является реальной альтернативой продолжению войны.

Китайский план, как я его понимаю, построен на их понимании того, что является работоспособным решением. Если какая-то сторона считает невозможными уступки по какому-то конкретному принципиальному для нее вопросу, значит она должна быть готова непропорционально сильно отступить по другим вопросам, которые для нее не настолько принципиальны. По мнению китайцев, глупо объявлять все вопросы принципиальными. Это противоречит всей их философии и не приводит к разумному результату.

Но вы не думайте, что я что-то поменял в своих взглядах. Я всего лишь призываю не отвергать с ходу то, что предлагает Пекин. Китай так редко предлагает свои услуги посредника в переговорах, что я бы от такой возможности не отказывался.

А сам-то я по-прежнему убежден, что наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!