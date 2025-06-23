'Почему бы и нет?' Трамп неожиданно заговорил о смене режима в Иране

Несмотря на многочисленные заявления официальных представителей Вашингтона о том, что целью США не является смена режима в Иране, американский президент Дональд Трамп 22 июня намекнул на противоположное. Судя по всему, он рассматривает этот вариант, поскольку хочет "сделать Иран снова великим".

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Неожиданное сообщение глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social. Никаких однозначных заявлений он не сделал, а поделился с читателями своими размышлениями:

"Неполиткорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим???"

Он использовал переделанный слоган MIGA – аналог его предвыборного MAGA (с англ. Make America Great Again – сделаем Америку снова великой).

До этого Трамп публично не выступал за смену власти в Исламской Республике, а представители его администрации отрицали, что у США есть такое желание.

Добавим: в соцсети Truth Social почти одновременно с угрозой режиму Трамп расхвалил военную операцию "Полуночный молот", которая заключалась в атаках по "Фордо", "Натанзу" и "Исфахану".

"Ущерб ядерным объектам в Иране, как говорят, "монументальный". Удары были сильными и точными. Наши военные продемонстрировали большое мастерство. Спасибо!" – поблагодарил президент США.

Также он сообщил, что пилоты "великих B-2" недавно благополучно приземлились в штате Миссури, и еще раз поблагодарил их "за хорошо проделанную работу".

Как писал OBOZ.UA:

– 22 июня вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что Вашингтон не хочет ни с кем воевать и готов к дипломатическому решению конфликта с Тегераном.

– Когда журналистка спросила у Джей Ди Вэнса, поддержит ли Белый дом убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, политик ответил, что решение за Израилем, так как позиция США заключается в том, что "мы не хотим смены режима".

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