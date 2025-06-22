'Хотим прекратить их ядерную программу': Вэнс сказал, планируют ли США продолжать военные действия против Ирана

Соединенные Штаты Америки не хотят ни с кем воевать. Поэтому Белый дом готов к дипломатическому решению конфликта с Тегераном.

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Такое заявление, выступая в программе "Встреча с прессой с Кристен Уэлкер" на канале NBC, сделал вице-президент Джей Ди Вэнс. Он также отметил, что, по его мнению, Соединенные Штаты успешно остановили программу ядерного оружия Ирана.

"Мы не хотим затягивать это или продолжать дальше, чем это уже сделано. Мы хотим прекратить их ядерную программу. Это именно то, чего президент достиг прошлой ночью", – добавил Вэнс.

По его мнению, к иранцам есть два больших вопроса.

"Собираются ли они атаковать американские войска и собираются ли продолжать свою ядерную программу? И если решат навсегда отказаться от программы ядерного оружия, то отношения могут стать хорошими", – рассказал американский чиновник.

В частности, он напомнил, что США достаточно долго вели агрессивные переговоры с иранцами, чтобы попытаться найти мирное урегулирование этого конфликта.

"Только тогда, когда президент решил, что иранцы не вели переговоров добросовестно, он пошел на это действие. Он не воспринял это легкомысленно, но я действительно считаю, что это дает возможность перезагрузить эти отношения", – уточнил Вэнс.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп после атаки на Иран надеется на дипломатическое решение конфликта.

"Мы хотим поговорить с иранцами о долгосрочном урегулировании ситуации", – добавляет он.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

В то же время в Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Также Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры начали реагировать на вступление США в войну Израиля и Ирана и американские удары по иранским ядерным объектам. Они выражают обеспокоенность новым уровнем эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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