Решение для победы: США нашли возможность профинансировать Украину, чтобы выгнать агрессора. Что это значит?

Мероприятие "рассмотрел" действенный вариант "под носом", который позволит Украине победить Россию. Президент США поддержал законодательные шаги, позволяющие конфисковать российские 300 миллиардов долларов, чтобы помочь победить Путина. Лидеры стран G7 обсудят этот вопрос на встрече 24 февраля.

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Представители Запада ранее стремились следовать определенным правилам и заявляли, что действующее законодательство не разрешает конфисковать суверенные активы той или иной страны. Белый дом еще полгода назад не проявлял активности в этом направлении, но его позиция начала меняться, когда стало ясно, что республиканцы все больше затрудняются в предоставлении Украине очередного пакета помощи. Взять российские деньги все же будет проще, чем объяснять своим избирателям – почему их миллиарды уходят на войну в Украине.

О том, как развивается ситуация по конфискации миллиардов РФ для передачи их Украине – в материале OBOZ.UA.

Деньги победы

Украине сегодня нужны значительные финансы, чтобы эффективно противостоять российской агрессии. С другой стороны, кажется на Западе все больше понимают то, что "ось зла" сплачивается для продолжения борьбы. При этом поражение Украины будет рассматриваться как проявление слабости США и Запада в целом. Передача российских миллиардов на нужды Украины - и будет западный ответ на такую ситуацию, мол, шутки кончились, мы все же начинаем играть по-серьезному, так или иначе, но сегодня видно реальное оживление относительно положительного решения вопроса конфискации и передачи на нужды Украины российских миллиардов

Относительно основной замороженной суммы, а это около 200 млрд. – средства Центробанка РФ и еще 100 млрд. – деньги российских олигархов. Эти средства разбиваются на две части. С олигархическими деньгами разобраться будет проще. Уже есть успешные примеры передачи таких средств Украине. Пока это небольшие суммы, около 7 миллионов долларов, и главное, что создан прецедент.

Самая сложная ситуация с денежными средствами, которые в мире считаются неприкосновенными – государственные финансы, то есть средства Центробанка РФ. Для того чтобы иметь возможность их конфисковать и передать Украине, нужны законодательные изменения, которые США активно и делают.

Такой шаг позволяет нашей стране самостоятельно покупать любое необходимое вооружение – от дальнобойных ракет и танков до современных самолетов. Конечно, чтобы купить современное вооружение, нужно получить разрешение стран-производителей.

Двухпартийный консенсус

Скорее всего, вопрос о конфискации со стороны США уже решен, по крайней мере, администрация президента Байдена прямо поддерживает эту идею.

Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками, особенно в Европе, где хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов и где поддержка конфискации, особенно в одностороннем порядке, была до последнего времени прохладной.

"Вместе с нашими партнерами по G7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России", — говорится в заявлении Госдепа.

Идею использования собственных денег России для финансирования нужд Украины уже поддержали обе партии. Конфискация российских активов может стать компромиссом между республиканцами и демократами о помощи Украине. Если его удастся решить за чужой счет – то вряд ли кто-то будет сильно возражать.

Конгрессу придется принять новое законодательство, чтобы США могли участвовать в конфискации любых суверенных иностранных активов.

Аргументы по поводу того, что это подорвет доверие к каким-то там международно-правовым нормам, выглядят просто смешными, ведь Россия – агрессор, которая нарушила множество этих норм и продолжает этот процесс.

Следует отметить, что позиция трампистов, которые сегодня тормозят украинскую помощь в Конгрессе, здесь не выглядит утешительной для России. Они выступают за конфискацию российских денег и передачу Украине, а также за то, чтобы не цедить помощь по капле, а дать столько, сколько достаточно для победы.

Активная позиция Штатов изменит настороженность ЕС

При этом собственно в США находится менее 10 млрд. долларов российских активов, а вот, например, в Бельгии - почти 200 млрд. Но решение США может запустить аналогичные решения и в других странах, хотя для этого придется постараться. Цель ясна: собрать объем помощи, который позволил бы Украине победить Путина.

Самое главное беспокойство состоит в том, что конфискация российских активов заставит другие "незападные" страны вывести свои собственные резервы с Запада в случае, если к ним однажды будут применены такие же санкции, что, конечно, отрицательно скажется на инвестиционном климате и экономике Евросоюза. Также европейцев пока беспокоит и возможность судебных исков со стороны РФ.

Поэтому, заявляя о поддержке Украины в использовании российских замороженных миллиардов, ЕС действует достаточно осторожно. Но ввиду того, что США и Британия приобщаются к решительному настроению и готовы к реальному решению этой проблемы, Евросоюз вряд ли будет ставить препятствия таким действиям.

Важные для Украины решения будут приняты

"По моему мнению, заявление администрации Байдена относительно российских активов, очень позитивное развитие событий как для Украины, так и наших партнеров", - такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Причины такого шага очевидны. Во-первых, стремление наказать Российскую Федерацию за ее преступления. Во-вторых, уменьшить внутриполитическое давление со стороны республиканцев, уже длительное время спекулирующих на теме украинской помощи, заявляя, что нужно искать другие источники финансирования, а не тратить деньги американских налогоплательщиков. Вот как раз другой источник и лежит на поверхности.

Теперь важно, чтобы различные юридические аспекты удалось устроить как можно скорее. К сожалению, наши западные партнеры до последнего времени стремились играть с бандитами в некую интеллигентную игру, когда все должно быть исключительно по нормам международного права. Это приводит к тому, что теряется очень драгоценное время для Украины. При этом бандиты в лице РФ растоптали все правовые нормы, к ним и нужно относиться соответственно.

И все же положительная тенденция уже заметна. Думаю, в ближайшее время важные для Украины решения будут приняты.

ЕС пока более осторожно ведет себя в этом вопросе. Но если США доведут этот вопрос до логического результата, то другим странам будет некуда деваться", – подчеркнул Владимир Огрызко.