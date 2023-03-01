'Наше задание – поддержать Украину': Столтенберг рассказал, как должна закончиться война

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война, которую диктатор Владимир Путин начал в Украине, должна закончится полным выводом российских войск из украинских городов. Сплоченность стран-членов Альянса в поддержке Киева посылает главе Кремля сигнал о том, что на поле боя Украину не победить.

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Об этом Столтенберг сказал в интервью литовскому изданию LRT.lt, опубликованном в среду, 1 марта. Он добавил, что российский диктатор должен "признать Украину суверенным, независимым государством и уйти".

Начиная против украинского государства полномасштабную войну, Путин совершил две стратегические ошибки – недооценил мужество Вооруженных сил страны и ее власти, а также недооценил решимость союзников по НАТО поддержать Киев.

"Мы делаем это, чтобы дать понять Путину: на поле боя Украину не победить. Это нужно осознать, сесть за стол переговоров, признать Украину суверенным, независимым государством и уйти. Путин начал войну и должен закончить ее выводом своих войск", – сказал он.

Столтенберг также сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоятся в июле 2023 года в Вильнюсе. Он выразил надежду, что глава украинского государства сможет поприсутствовать на мероприятии.

Генсек добавил, что встреча в Вильнюсе должна продемонстрировать единство государств-членов блока в поддержке Украины.

"Я надеюсь, что мы договоримся о новых шагах и мерах, о долгосрочной поддержке Украины, о расширении нашего партнерства с Альянсом", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что вместе с партнерами делает все, чтобы помочь Украине одержать победу над Россией. На предстоящем в Вильнюсе саммите НАТО подтвердят свое единство в этом вопросе.

Также он отметил, что союзники по НАТО поддерживают будущее членство Украины в Альянсе. Однако сейчас его главные усилия сосредоточены на поддержке Киева в борьбе с российским агрессором.