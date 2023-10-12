По сценарию России: Венгрия 'ждет' от Путина Закарпатье, против вступления Украины в ЕС и НАТО и мешает европейской помощи

В декабре 1991 года Венгрия стала первым государством, которое заключило с Украиной базовый политический договор и первым открыло свое посольство в украинской столице, а в 1992 году было открыто посольство Украины в Венгрии, которое стало первым дипломатическим представительством Украины за рубежом. Сегодня ситуация кардинально поменялась. Когда-то довольно дружеские отношения превратились в постоянные споры, а политика соседнего государства больше похожа на этакую скрытую войну.

Сегодня венгерский премьер-министр Виктор Орбан, будто под копирку повторяет российской пропагандистские нарративы относительно полномасштабного вторжения России, отказывается от помощи Украине, демонстративно поддерживает теплые отношения с Кремлем, под разными предлогами выступает против помощи ЕС и вступления Украины в НАТО.

Почему украино-венгерские отношения находятся в состоянии почти холодной войны – в материале OBOZ.UA.

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В проблемах венгров виноваты… украинцы

Виктор Орбан достаточно эффективно смешал внутреннюю и внешнюю политику. Он поклялся защищать венгров от иммиграции, ислама и ЛГБТ, провозгласив единство всех этнических венгров, включая проживающих в соседних странах. Именно эти лозунги и стали государственной политикой. Пропаганда проекта Великой Венгрии – еще один кирпичик этого процесса. Орбан умело играет на струнах, глубоко в душе каждого венгра, что когда-то Венгрия была могущественным европейским государством, которое уважала вся Европа и имела огромные территории.

Разжигание национализма и заявления о коварных иностранных врагах, против которых надо сплотиться, существенно помогли ему победить на четырех выборах.

Одним таким врагом сегодня для Венгрии Орбана является Украина. К традиционным политическим претензиям добавили еще и экономические.

Так, правительство Венгрии возложило ответственность за высокую инфляцию в стране на Украину, которая, видимо, в пять раз увеличила плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. По его словам, именно поэтому в августе в Венгрии выросли цены на бензин, а общий уровень инфляции по стране повысился на 0,5 процентного пункта.

Мирные инициативы с кремлевским "привкусом"

С самого начала полномасштабного вторжения России Виктор Орбан пользуется исключительно кремлевскими нарративами. Среди основных – Запад должен заключить соглашение с Владимиром Путиным, которое не будет предусматривать возвращение оккупированного Крыма и членство Украины в НАТО. Он также считает, что лучший шанс для мира - прекращение военной поддержки Украины.

Комментируя агрессию России, Орбан цинично заявил, что "неважно кто к кому вторгся". Он также убеждает весь мир, что Украина не способна выиграть войну и не имеет реальных шансов вернуть себе утраченные территории, поэтому помощь нужно остановить - "не может быть победы" для бедных украинцев в поле боя".

"В бюджете ЕС уже нет денег. Где эти деньги? Думаю, мы знаем ответ, они где-то в Украине. Где деньги венгров, где деньги поляков? Боюсь, что в Украине. Они отдают их на войну, которой не должно быть", – сетует Орбан, не вспоминая, что вторглась в Украину Россия. Он также подверг сомнению то, что в Украине европейские средства тратят именно на то, на что их предоставляли.

В продолжение таких заявлений Орбан активно выступает против всяческой помощи Украине. Как известно, ЕС одобрил создание фонда для Украины на 50 млрд. евро для покрытия половины потребностей бюджета до 2027 года. Но все та же Венгрия призвала сократить пакет поддержки наполовину. Из-за противодействия Венгрии Евросоюз не смог на заседании Совета ЕС в Толедо разблокировать очередной транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира.

Ранее Будапешт блокировал такую помощь, используя разные аргументы: задержки с собственным финансированием на 13 млрд евро, внесение венгерского банка OTP Bank Украиной в список спонсоров войны.

Однако, кажется, Венгрия все равно найдет причину, чтобы навредить Украине. К примеру, решение Киева о временной приостановке внесения венгерского OTP Bank в список "спонсоров войны" недостаточно для пересмотра позиции Будапешта по военной помощи Киеву, заявил официальный представитель МИД Венгрии Мате Пачолай. Он подчеркнул, что пока банк не будет исключен из списка, Венгрия не будет вносить свой вклад в финансирование Евросоюзом поставок оружия Украине.

Против европейских и натовских перспектив

Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, что дает ей право вето на вступление в эти организации Украины, которая в них стремится. При этом Орбан занимает "особую" позицию по многим вопросам, что мало совпадает с линией большинства западных стран и, конечно, вредит нашей стране.

Мероприятие должно заключить "соглашение" с Владимиром Путиным по поводу новой архитектуры безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО, как мантру повторяет каждое интервью Виктор Орбан. Венгерский лидер везде, где только возможно, заявляет, что Украина может проиграть войну, поскольку ее численность превышает численность российских войск.

"Мы должны договориться с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО". Орбан заявил, что возвращение Крыма "совершенно нереально", а лучшим шансом на мир является возвращение к власти Дональда Трампа и прекращение им военной поддержки Украины.

"Западным странам, которые поддерживают Украину в военном конфликте с Россией, нужно дать Москве гарантии безопасности, что бы способствовало урегулированию", – не отстает от своего шефа и глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

По мнению Гуйяша, Западу "ни в коем случае" не нужно предлагать Украине членство в НАТО. В долгосрочной перспективе, считает он, крепкий мир в Украине сможет обеспечить размещение там миротворцев и "бесчисленное количество подобных решений".

Не менее циничными выглядят заявления Будапешта и о пути Украины к вступлению в ЕС. Так, Орбан заявил, что нужно будет найти ответы на "очень сложные вопросы", прежде чем Европейский Союз сможет даже начать переговоры о членстве Украины и посоветовал властям страны быть более осторожными с "амбициозными планами" вступить в Евросоюз в ближайшие два года.

"Когда я в палате, я не испытываю непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за членство Украины в Европейском союзе в течение двух лет. Поэтому я был бы осторожен с этими амбициозными планами", – сказал Орбан.

Венгерский премьер сомневается в возможности начать переговоры по присоединению Украины к союзу в ближайшее время.

"Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, сколько ее населения, потому что они убегают", — сказал он.

Разыгрывают карту "угнетенных" нацменьшинства

Венгрия не будет поддерживать Киев ни в одном вопросе международных отношений до тех пор, пока "Украина не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории" – это заявление Орбана не ново. Будапешт всегда готов вытащить его из ящика, когда заканчиваются другие претензии к Украине. Венгрия уже не впервые обвиняет нашу страну в ущемлении прав примерно 150 тысяч этнических венгров на Закарпатье из-за принятого в 2017 году закона, ограничивающего школьное обучение языкам меньшинств.

Стремясь установить контроль над Закарпатьем, Будапешт использует метод влияния на регион через украинских венгров. Именно с приходом к власти орбановской партии Фидес поддержку диаспоры в Будапеште поставили на качественно новый уровень.

Сценарий "братской помощи" и подпитка сепаратизма реализуется "под соусом" гуманитарного сотрудничества и поддержки общин Закарпатья. До полномасштабной войны едва ли не каждый желающий этнический венгр из Украины мог получить неплохой финансовый грант на ведение бизнеса от венгерского правительства. Такая политика в будущем может помочь у жизни далеко идущие планы.

Последний яркий пример того, что Будапешт и дальше проявляет особое внимание Закарпатью - передача Венгрии 11 украинских военнопленных без согласования с Украиной.

"8 июня 2023 года при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, участвовавших в боевых действиях", – говорилось в сообщении РПЦ.

Россияне раз разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать надуманные проблемы якобы "закарпатского сепаратизма", назвав украинских воинов - "гражданами закарпатского происхождения". Такие заявления легко ложатся в русло российской пропаганды – за год до вторжения Путин в своей "исторической" статье описывал Закарпатье как особый элемент "русского мира".

Игнорирование переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно приглашал Виктора Орбана прибыть в Киев и сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию. Последний раз – 9 февраля на встрече на полях саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе.

До этого у Зеленского было несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Но, конечно, во время полноценного визита гораздо больше возможностей и шансов провести переговоры предметно и продуктивно. Венгерский премьер так и не приехал в Украину.

Путин обещал Орбану Закарпатье?

"К сожалению, сегодня Орбан озвучивает российские нарративы по окончании войны в Украине и фактически представляют интересы Кремля в Евросоюзе и НАТО, – говорит украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах Александр Левченко. – Он лично давал указания блокировать некоторые санкции Евросоюза. Мы видим коммуникацию Москвы с Будапештом, подтверждаемую таким фактом, что это единственная европейская столица, которая не выдворила российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием в Венгрии".

По мнению Александра Левченко, эта пророссийскость начала расти после того, как Москва изъявила желание строить атомную электростанцию в Пакше – сумма инвестиций почти в 10 миллиардов долларов, то есть российских долларов. Конечно, такой проект сопровождался российской дипломатией и разведкой, работавшими в направлении с высшими венгерскими представителями. Этот проект был представлен, как велико благо для венгерского народа и по существу Россия стала занимать в политике Венгрии очень серьезную позицию. Кроме того, Кремль назначил относительно низкие цены на нефть и газ для Венгрии по сравнению с другими странами.

Орбан был в постоянных контактах с Путиным до начала широкомасштабной агрессии, - продолжает Александр Левченко. – Напомню, что за несколько дней до российского вторжения он побывал в Москве и вел какие-то переговоры. Есть серьезные предсказания о том, что там была в том числе и договоренность, что если Россия захватит Украину, то Закарпатье перейдет под юрисдикцию Венгрии. Мы запомнили и выступление Орбана и его представителей правительства, что оно готово взять под защиту венгерской армии Закарпатья".

Что касается вопроса нацменьшинства, то венгры Закарпатья являются гражданами прежде всего Украинского государства и непонятно, как гражданин не может знать украинский язык, а как он может его знать, как он в школе его не учил, – считает Александр Левченко. Потому школьные программы и начали корректироваться, что было выведено на законодательном уровне. Будапешт считает, что этим Киев фактически нарушил предыдущее соглашение, которое действовало более 20 лет и считалось образцовым по обеспечению прав национальных меньшинств в Европе. Этот фактор играет очень серьезную роль, потому что Венгрия – страна, которая после Первой и Второй мировой войны потеряла много своих территорий. Это очень болезненно для рядового венгра и поэтому каждое правительство желает каким-то образом обеспечить права венгров, живущих на территории других государств.

По мнению Александра Левченко, это нужно учитывать и вести конструктивные разговоры с Будапештом, чтобы ситуация не слишком обострялась.

"Если принцип единогласия останется, который действует и в НАТО и фактически в Евросоюзе, то у нас будут огромные проблемы вступления. Поэтому, с одной стороны, мы должны обеспечивать свои национальные интересы, а с другой – договариваться и работать с Будапештом.

Первый трек – венгерское информационное поле. Нужно активно туда выходить с тем, почему Украина так действует, чтобы венгерский граждан, избиратель Орбана, понимали лучше ситуацию в Украине и то, что нет никаких притеснений национальных меньшинств. Второй трек – работа с политиками по всем направлениям. Третье – экономические контакты. Россия из-за экономических контактов влияет на политические разложения в Венгрии, значит, нам нужно также находить возможности поощрения экономического сотрудничества с соседями. С тем чтобы Венгрия понимала, что Украина для нее тоже важен торговый партнер", – подчеркнул Александр Левченко.