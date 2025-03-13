План сдерживания России может предусматривать удары по российским объектам при срыве перемирия: в АР рассказали, что обсуждают в Европе

Европейские высшие военные чиновники обсуждают создание международных сил безопасности для Украины и рассматривают вопросы гарантий безопасности, которые их страны могут предоставить. Первым шагом станет 30-дневное перемирие, а затем инициатива может предусматривать введение иностранных миротворцев в Украину и удары по российским объектам в случае срыва мирного соглашения.

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Как сообщает Associated Press, в Париже состоялась встреча "за закрытыми дверями" начальников армий из 34 стран, некоторые подключились из-за удаленной связи, таких как Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. На нем обсуждали будущую военную поддержку Украины. Франция и Великобритания продвигают идею международной коалиции, которая должна сдерживать Россию, если Москва и Киев договорятся о прекращении войны. Участники обсудили, какие страны готовы присоединиться к коалиции для Украины и искали варианты реагирования на случай нарушения перемирия, рассматривая даже возможность нанесения ударов по российским военным объектам.

Соединенные Штаты – самый мощный в военном отношении член НАТО – не были приглашены на парижские переговоры, поскольку европейские страны хотели показать, что они способны взять на себя значительную часть работы по защите Украины после вступления в силу перемирия.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать четкий план гарантий безопасности для Украины, заявив, что пора "перейти от концепции к плану". Он убежден, что этот проект должен быть вместе с НАТО и его возможностями, сообщили в офисе Макрона, но пока не раскрыли детали инициативы.

Главнокомандующий армией Словении генерал-лейтенант Роберт Главаш во время встречи заявил, что его страна готова присоединиться к коалиции. В то же время, по его мнению, необходимо определить более четкую картину того, как могут работать международные силы для Украины после прекращения огня, какими могут быть их миссии, какие страны хотят быть их частью и будут ли у них мандат от ООН или другого органа.

"Встает вопрос: "Что дальше? Кто туда пойдет? "Как мы знаем, в Европе много стран, особенно малых стран, не имеющих много войск", – сказал он.

Западные и украинские официальные лица заявили, что окончательного плана по военным вариантам еще нет. Для Украины ключевыми вопросами является то, как такая коалиция отреагирует, если Россия нарушит будущее перемирие, ответит ли она военной силой на большое наступление России и как быстро.

"Дипломаты обсуждают, военные обсуждают, но реальных предложений у нас пока нет", – сказал высокопоставленный украинский чиновник. Переговоры "не на первом этапе, мы многое сделали на первом этапе, но у нас до сих пор нет настоящего твердого подхода".

Какие конкретные способы сдерживания рассматривает Европа?

Французско-британский план направлен на создание сил, оснащенных достаточной военной мощью, чтобы отказать Россию от повторного нападения на Украину. По словам источника в Париже, силы будут содержать тяжелые вооружения и запасы оружия, которые могут быть срочно доставлены в течение часов или дней для помощи в обороне Украины.

Тем не менее, западный чиновник в Киеве, предлагая другую идею, сказал, что они могут включить прямые и немедленные удары по российским активам в случае нарушения.

В прошлом месяце некоторые западные официальные лица описали небольшие "силы успокоения", в которых доминирует Европа, численностью менее 30 000 военнослужащих, а не амбициозную армию миротворцев, расположенных вдоль линии фронта протяженностью 1000 километров. Однако другие источники заверили, что эти цифры еще не обсуждаются. По одной из версий, войска будут размещены вдали от линии фронта на ключевых объектах инфраструктуры, таких как атомные электростанции, при поддержке западных воздушных и морских сил. Линию фронта будут в основном контролировать дистанционно с помощью дронов и других технологий. Воздушные силы, включая военно-воздушные силы США, базирующиеся за пределами Украины, возможно, в Польше или Румынии, будут в резерве, чтобы сдерживать нарушения и в таком случае планируется вновь открыть украинское воздушное пространство для коммерческих рейсов.

Военно-морские силы союзников также могут сыграть определенную роль в разминировании Черного моря и патрулировании для обеспечения безопасности международных вод.

Идея состоит в том, чтобы "агрегировать" возможности, которые эти страны готовы предоставить, чтобы иметь возможность предложить гарантии безопасности, чтобы убедиться, что мирное соглашение является "надежным и проверенным", с целью получить определенную поддержку США, сказал другой французский чиновник.

"Чтобы получить сигналы защиты США, "способные и желающие" европейские страны должны иметь возможность объединить свои возможности и требования", — сказал он.

Некоторые западные официальные лица предупредили, что мирный план будет состоять из нескольких этапов, а впоследствии коалиции может присоединиться больше стран. Первым шагом может стать 30-дневное перемирие.

Украинские официальные лица оптимистично настроены по поводу коалиции желающих, признавая, что у них немного других вариантов, когда НАТО не рассматривается.

"Я вполне верю, что это очень возможно", — сказал один высокопоставленный украинский чиновник. "Трампу нравится эта идея, идея очень позитивна для нас, и если Европа хочет быть настоящим игроком, она должна это сделать".

Чиновник из Киева добавил, если Европа упустит эту возможность, то Украина окажется в очень сложной ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приветствовал предложение, но выразил скептицизм, заявив, что сами по себе иностранные войска не будут достаточной гарантией безопасности для его страны и что такой план должен быть подкреплен оружием из США и Европы, а также поддержкой Киева для развития собственной оборонной промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Украинская сторона согласилась на предложение Соединенных Штатов ввести временное прекращение огня на 30 дней при его принятии и одновременном выполнении Россией.

Зеленский подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, перемирие не предусматривает замораживание конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

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