'План не изменился': Зеленский рассказал, на каком этапе находится соглашение с США о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущем этапе соглашения между Украиной и США о добыче полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Процесс ведения переговоров движется согласно плану и не претерпел изменений.

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Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в пятницу, 14 марта, передает корреспондент OBOZ.UA. Зеленский пояснил, что сначала будет подписано рамочное соглашение, устанавливающее основные принципы сотрудничества между странами.

Следующим этапом является разработка более подробного соглашения, которое будет содержать конкретные цифры и проценты, после чего документ будет подан на ратификацию в украинский парламент.

"Есть рамочное соглашение, а потом уже более глубокое соглашение, которое должно быть с цифрами, с процентами, идти в украинский парламент на ратификацию. Этот план не изменился и последовательность действий не изменилась. Первое – рамочная сделка, подписание, далее определяем команды, работающие над предметным вторым соглашением. Она будет подана на ратификацию в украинский парламент", – объяснил он.

Зеленский также прокомментировал заявления России о полезных ископаемых, озвученном кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По словам президента, то, что говорит российский лидер, не отвечает реальным действиям.

По его словам, хотя Россия обладает богатыми природными ресурсами, она не занимается глубокой добычей полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов, поскольку для этого требуются значительные технологии и инвестиции.

Президент Украины выразил сомнение в том, что Россия будет реализовывать свои заявления на практике, сравнивая это с предыдущими обещаниями Кремля, не совпадающими с реальными действиями.

"То, что говорит Путин, не означает, что он действует соответственно. У них самая богатая своими природными ресурсами страна в мире. Или одна из самых богатых. И они не занимаются полезными ископаемыми, глубокой добычей, кроме того, что на поверхности. Потому что нужно иметь силы, технологии, желания и так далее. Поэтому я думаю, что Путин просто так об этом сказал. Ну, так сказал: "Да и мы готовы". Ну, в принципе, а почему нет? Это ведь не значит, что они что-то будут делать. Кстати, многие европейцы сначала, я помню, тоже воспринимали это, когда человек говорит: "Да нет, я не собираюсь идти полномасштабной войной". Они воспринимали, что если так говорят, значит, так оно и есть. А потом они поняли Путина больше. То, что он говорит часто расходится с реальными действиями", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения по редкоземельным металлам и ждет этого шага в ближайшее время. По его словам, этот процесс прозрачен и не содержит скрытых договоренностей.

Наибольший интерес для американцев представляют залежи редкоземельных металлов в Украине. Эти элементы относятся к группе лантаноидов (в частности церий, гольмий, неодим, эрбий и другие) и используются в высокотехнологичном производстве, в частности в медицине и военной промышленности. Считается, что на Украину приходится около 5% мировых запасов редкоземельных элементов (для сравнения: на США, площадь которых примерно в 12 раз больше – всего 1-2%).

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