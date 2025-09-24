'Пиар-акция, обреченная на провал': в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Зеленского

В Кремле в очередной раз прокомментировали вероятность организации встречи диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленский. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков снова назвал условие, которое необходимо выполнить для организации переговоров.

По его словам, встреча Путина и Зеленского должна быть "хорошо подготовлена". Об этом рупор Кремля рассказал в интервью российским пропагандистам.

Кремль играет на публику

На фоне регулярных, ставших фактически круглосуточными обстрелов и бомбардировок гражданской инфраструктуры Украины, руководство РФ заявило, что главарь Кремля якобы открыт к дипломатическому урегулированию конфликта.

Песков рассказал, что в качестве места переговоров Зеленский предлагал Австрию или Швейцарию, однако заявил, что эти места неприемлемы для России, так как указанные страны "давно утратили свой нейтральный статус по отношению к РФ".

Кроме того, Песков в очередной раз заявил, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена. По его словам, без подготовки это будет "пиар-акцией, обреченной на провал".

Комментируя слова украинского лидера о том, что России предлагали провести встречу с Украиной на высшем уровне в Казахстане, Песков заявил, что Путин выдвигал идею об организации таких переговоров в Москве.

Что предшествовало

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с Зеленским, если она будет "хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам". По словам Путина, президент США Дональд Трамп якобы просил его о такой встрече. При этом Путин выразил сомнение в "каком-то смысле" такой встречи, а также вновь поставил под сомнение "легитимность" Зеленского, ссылаясь на Конституцию Украины.

В то же время диктатор РФ сказал, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы провести переговоры. Стоит отметить, что заявление Путина о встрече в российской столице прозвучало вопреки тому, что целый ряд нейтральных стран готовы организовать встречу Зеленского и Путина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву. Глава государства объяснил, что не может посещать столицу страны-террориста России для переговоров о дипломатическом урегулировании.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский рассказал, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину множество стран предлагало организовать переговоры на уровне лидеров. По его словам, даже относительно Казахстана было предложение об организации встречи украинской и российской делегации.

