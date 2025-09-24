Зеленский заявил, что Путину предлагали переговоры на уровне лидеров даже в Казахстане

Президент Владимир Зеленский рассказал, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину множество стран предлагало организовать переговоры на уровне лидеров. По его словам, даже насчет Казахстана было предложение об организации встречи украинской и российской делегации.

Тем не менее, Путин не заинтересован в реальной дипломатии и продолжает настаивать на встрече в Москве. Об этом Зеленский рассказал в интервью на телеканале Fox News.

Многие страны готовы помочь

Глава государства рассказал, что не только Украина, но и другие страны предлагали Путину переговоры на уровне лидеров даже в Казахстане. В интервью американскому телеканалу президент подтвердил, что готов ко встрече с Путиным где угодно, но не в Москве, как предлагал ему диктатор ранее.

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана, мы готовы", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с Зеленским, если она будет "хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам". По словам Путина, президент США Дональд Трамп якобы просил его о такой встрече. При этом Путин выразил сомнение в "каком-то смысле" такой встречи, а также вновь поставил под сомнение "легитимность" Зеленского, ссылаясь на Конституцию Украины.

В то же время диктатор РФ сказал, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы провести переговоры. Стоит отметить, что заявление Путина о встрече в российской столице прозвучало вопреки тому, что целый ряд нейтральных стран готовы организовать встречу Зеленского и Путина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву. Глава государства объяснил, что не может посещать столицу страны-террориста России для переговоров по дипломатическому урегулированию.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин в очередной раз заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Поэтому главарь Кремля убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно.

