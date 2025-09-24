УкраїнськаУКР
Зеленский заявил, что Путину предлагали переговоры на уровне лидеров даже в Казахстане

Алексей Лютиков
Владимир Путин и Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину множество стран предлагало организовать переговоры на уровне лидеров. По его словам, даже насчет Казахстана было предложение об организации встречи украинской и российской делегации.

Тем не менее, Путин не заинтересован в реальной дипломатии и продолжает настаивать на встрече в Москве. Об этом Зеленский рассказал в интервью на телеканале Fox News.

Многие страны готовы помочь

Глава государства рассказал, что не только Украина, но и другие страны предлагали Путину переговоры на уровне лидеров даже в Казахстане. В интервью американскому телеканалу президент подтвердил, что готов ко встрече с Путиным где угодно, но не в Москве, как предлагал ему диктатор ранее.

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана, мы готовы", – сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Путину предлагали переговоры на уровне лидеров даже в Казахстане

Что предшествовало

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с Зеленским, если она будет "хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам". По словам Путина, президент США Дональд Трамп якобы просил его о такой встрече. При этом Путин выразил сомнение в "каком-то смысле" такой встречи, а также вновь поставил под сомнение "легитимность" Зеленского, ссылаясь на Конституцию Украины.

В то же время диктатор РФ сказал, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы провести переговоры. Стоит отметить, что заявление Путина о встрече в российской столице прозвучало вопреки тому, что целый ряд нейтральных стран готовы организовать встречу Зеленского и Путина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву. Глава государства объяснил, что не может посещать столицу страны-террориста России для переговоров по дипломатическому урегулированию.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин в очередной раз заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Поэтому главарь Кремля убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно.

