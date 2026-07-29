Первым реалистичным шагом к окончанию войны должно стать полное прекращение огня: Порошенко прокомментировал активизацию отношений с США

Петр Порошенко считает, что активизация дипломатических усилий в рамках американского трека открывает окно возможностей для прекращения огня. Именно с него должен начаться новый раунд переговоров о прекращении войны, подчеркивает пятый президент.

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Порошенко прокомментировал активизацию отношений с США.

"Огромные надежды, которые были связаны с визитом Зеленского в Вашингтон и украинско-американской встречей на высшем уровне, а также процедурное, предварительное голосование в Сенате по законопроекту об ужесточении санкций против России и Ирана (а я хочу напомнить, что с момента вступления в должность президент Трамп не вводил никаких дополнительных санкций, а лишь продлевал те, что действовали ранее), сейчас открывают новые возможности. И это дает основания надеяться на активизацию дипломатических усилий по прекращению войны. Ничего важнее прекращения войны сейчас не существует", – считает Порошенко.

"Это – законопроект покойного сенатора Линдси Грэма. Мы были знакомы с ним много лет. С 2014 года его принципиальность, личная преданность Украине и упорная работа играли важную роль в формировании и сохранении двухпартийной поддержки Украины в Сенате США и в целом в стране", – сказал Порошенко. Он, в частности, напомнил о совместной поездке в Широкино с сенаторами Грэмом, Маккейном и Клобушаром: "Это три величайших друга Украины".

"Сегодня я хотел бы сказать о приоритете: первым, безальтернативным, наиболее реалистичным шагом должно стать полное, безусловное, всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня. Не отвлекайтесь на так называемые "гарантии безопасности", на так называемое "мирное соглашение". Начнем с того, что должно быть осуществлено немедленно и уже сейчас – прекращение огня. Именно с этого должен начинаться любой содержательный мирный процесс. И именно с этого я начал, когда готовились Минские соглашения в 2014–2015 годах, когда нам удалось выиграть время на построение государства и на создание армии", – отметил Порошенко.

"Именно полное и бессрочное прекращение огня было первым пунктом любого мирного плана. И только после прекращения боевых действий можно переходить к сложным переговорам о параметрах справедливого и прочного мира. Не стоит питать иллюзий. Достижение окончательного политического урегулирования будет чрезвычайно сложным и затянутым во времени процессом. У нас слишком большие разногласия, чтобы согласовать их в мирном договоре. Зато прекращение огня является вполне реалистичной целью. Особенно сейчас, когда Украина благодаря своим Силам обороны и высокоточным ударам по военной и стратегической инфраструктуре России существенно повышает цену продолжения агрессии для Кремля. Именно на достижении прекращения огня сегодня должна быть сосредоточена украинская дипломатия", – подчеркивает Порошенко.

"Прекращение огня не равносильно замораживанию конфликта. Оно даст время усилить технологическую составляющую в армии, роль дронов и роботов, набрать легионеров, а затем уже заручиться предложениями относительно гарантий безопасности. Словом, создать такие условия, при которых у России не останется ни малейшего желания возобновлять войну. Это в наших руках и это по силам нам, украинцам", – считает лидер "Евросолидарности".

"Вопреки распространяемым мифам, наши международные партнеры заинтересованы в прекращении войны, поскольку для них её продолжение грозит приходом к власти в большинстве европейских стран ультраправых популистов, за спинами которых явно или скрытно стоит Россия. Как ответственная оппозиция, мы готовы поддержать каждый шаг власти, который реально приближает мир. Прежде всего – достижение полного, безусловного, всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня как первого, важнейшего и вполне реалистичного шага на пути к завершению войны", – сказал Петр Порошенко.

"Украина хочет мира, Украина заслужила мир, Украина добьётся мира", – убеждён пятый президент.