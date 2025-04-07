'Переселить 1,5 млн палестинцев в Украину': что на самом деле сказал Нетаньяху и почему произошел конфуз. Видео

В понедельник, 7 апреля, во время встречи в Белом доме с Дональдом Трампом Беньямин Нетаньяху сделал странное заявление. Она быстро распространилась в соцсетях. Но оказалась ложной из-за перевода.

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Как разобрался OBOZ.ua, израильский лидер во время своего заявления не имел в виду, что нужно "переселить 1,5 млн палестинцев в Украину". Поэтому при переводе его слов произошел конфуз.

"Я объясню. Я говорил о том, что прежде всего нужно дать людям выбор. Газа была зажата между границами и ее народ выбора не имел. Как имел народ Сирии или Украины", – объяснил свои слова премьер Израиля.

Он добавил, что народы Сирии и Украины имели выбор уехать или нет. А гражданское население Газы нет. И сейчас многие страны, которые Нетаньяху не назвал, хотят мирный палестинский народ принять. Впрочем, каких именно он не назвал.

"В любом другом городе, в том числе на аренах сражений, я имею в виду любое другое место, откуда люди могли уехать. Мы их не окружали, они сами были заперты. Что плохого в том, чтобы дать людям выбор? Потребуются годы, чтобы отстроить Газу. Между тем у людей может быть выбор" - заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что у президента США Дональда Трампа есть видение, как решить этот вопрос.

"Мы над этим работаем. Люди должны иметь выбор. Ожидайте от нас хороших новостей", –– резюмировал свое объяснение Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху якобы предложил американскому президенту Дональду Трампу "ливийскую модель" соглашения с Ираном. Она предполагает полное сворачивание ядерной программы Тегерана.

Напомним, что боевики террористической группировки ХАМАС в воскресенье, 6 апреля, выпустили около 10 ракет по Израилю с территории сектора Газа. После этого военные Армии обороны Израиля получили приказ о расширении военной операции в анклаве.

Как писал OBOZ.UA, 2 апреля Кац уже объявлял о расширении сделки в секторе Газа после масштабных ударов по южной части анклава. По его словам, ЦАХАЛ будут двигаться для зачистки районов "от террористов и инфраструктуры и захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности" Израиля.

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