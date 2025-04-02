Израиль объявил о расширении операционной зоны в секторе Газа: что происходит

Министр обороны Исраэль Кац 2 апреля объявил, что Израиль расширяет операции в секторе Газа после масштабных ночных ударов по южной части анклава. По его словам, израильские войска будут двигаться для зачистки районов "от террористов и инфраструктуры и захвата обширной территории, которая будет добавлена ​​к зонам безопасности" Израиля.

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В своем заявлении Кац сообщил, что палестинское население будет эвакуировано из районов боевых действий, передает Reuters. Он также призвал жителей Газы "действовать немедленно, чтобы свергнуть ХАМАС и вернуть всех заложников".

По данным The Times of Israel, в начале дня среды Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ, перебросила еще одну дивизию на юг сектора Газа в рамках расширения наступления на ХАМАС.

Палестинские СМИ сообщили о большой волне ударов в Рафахе и Хан-Юнисе накануне вечером, а позже заявили, что войска Израиля продвигаются в Рафахе.

Как сообщается, по состоянию на утро среды в результате бомбардировок погиб 21 человек.

Израильские военные ранее разослали предупреждения жителям Газы, проживающим в районе городов Рафах и Хан-Юнис, с призывом переместиться в гуманитарную зону Аль-Маваси на побережье Средиземного моря.

ЦАХАЛ уже создал буферную зону в Газе, расширив недавно существовавшие ранее границы так называемого коридора Нецарим, разделяющего северную и южную части Газы.

Заявление Каца прозвучало после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь потребовал от ХАМАС сложить оружие, подчеркнув, что военное давление – лучший способ добиться освобождения оставшихся 59 заложников.

Расширение военной операции Израиля вероятно, рассчитано на то, что гражданское население Газы усилит давление на ХАМАС, отмечает Reuters.

Форум семей заложников при этом выразил возмущение заявлением министра обороны Каца. В заявлении организации отмечается, что Израиль обязан освободить всех заложников "и использовать все возможные каналы для достижения соглашения об их освобождении".

Группировка ХАМАС признана в США и ЕС террористической организацией. Она контролирует Газу с 2007 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта Израиль Reuters со ссылкой на источники информировал, что Израиль предложил продолжить перемирие с ХАМАС в секторе Газа в обмен на возвращение примерно половины заложников. Речь идет о перемирии на 40-50 дней.

1 апреля Израиль нанес авиаудара по пригороду столицы Ливану Бейруту, целью атаки была ликвидация высокопоставленного члена "Хезболлах", руководившего боевиками ХАМАС.

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