Переговоры в Саудовской Аравии: сейчас Путин стоит перед непростым выбором. Тоже скоро будет ждать и Трампа

Во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Перед их началом американская сторона заявляла, что основная цель – создание "основы мирного соглашения и первичного прекращения огня", а встреча США и Украины призвана прояснить, какие уступки можно получить от украинцев, чтобы этого добиться. Хотя плана Трампа нет, но общее предложение для Украины было озвучено, причем неоднократно: прекращение огня – выборы – мирный договор.

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Главным результатом встречи в Джидде для Украины стало возобновление американской военной помощи и обмена разведданными. Главный публичный результат переговоров озвучил Госсекретарь США Марко Рубио – "Украина готова прекратить огонь и начать говорить. Надеюсь, Россия скажет так. Если нет – мы узнаем, кто препятствует миру". Президент США Дональд Трамп поддержал этот тезис – "если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и помогать Украине", но готов ли он реально это сделать, большой вопрос.

О том, как прошли сверхважные американо-украинские переговоры о начале мирного процесса в Украине – в материале OBOZ.UA

Немедленное прекращение огня: Украина согласилась, мяч на стороне РФ

Главное решение американо-украинских переговоров – немедленное прекращение огня на 30 дней: Украина согласилась принять предложение США, при условии выполнения того же со стороны России, которое пока не в восторге от такого предложения, по крайней мере официально, при том что прекращение огня не накладывает на Москву никаких предварительных условий, кроме паузы. Так или иначе, но американцы заявили, что теперь передадут план прекращения огня Москве.

"Украина разделяет видение Трампа по миру. Лучшее, что могут сделать россияне сейчас – согласиться на прекращение огня", – говорит советник по нацбезопасности президента США Уолтц. "Трамп хочет прекращения огня, Украина готова на это. Мяч сейчас на стороне России, надеемся они согласятся", - продолжил этот тезис Рубио.

Условия предложения предусматривают временное перемирие, которое может быть продлено с согласия обеих сторон. Как только боевые действия будут прекращены, немедленно начнутся переговоры по условиям постоянного мира. И США, и Украина пообещали как можно быстрее назвать свои команды переговорщиков. Пауза в боевых действиях позволит осуществить гуманитарные шаги, включая обмен военнопленными, освобождение задержанных гражданских лиц и возвращение насильно перемещенных украинских детей, говорится в совместном заявлении.

Помощь восстановлена

После прекращения поставок военной техники и разведданных США согласились возобновить поставки военной помощи и разведданных. В совместном заявлении это назвали: "помощь в обеспечении безопасности". В подтверждение этих слов, 12 марта стало известно, что компания Maxar уже возобновила доступ Украины к спутниковым снимкам.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц уточнил, что США пока готовы давать Украине вооружение только на выполнение решений президента США Джо Байдена и никаких новых пакетов помощи не принималось и не рассматривалось. Так или иначе, но в Варшаве подтвердили возобновление военной помощи США для Украины из-за польского хаба.

Судьба оккупированных территорий не решена

Главный вопрос встречи, ответ на который требуется американцам от Украины – на сколько "далеко готовы зайти украинцы в своих на уступках России для прекращения огня". Однако еще до начала переговоров Марко Рубио отметил минимальный их уровень - "Украина должна пойти на территориальные уступки". То есть США исключают возвращение нашей страны к границам как 2014, так и 2022. Спецпосланник американского президента Стив Виткофф со своей стороны отметил, что кроме "территориальных вопросов" будут рассматриваться и "для Киева будут рассматриваться и". Что именно это означает, учитывая, что Трамп категорически отказался предоставлять Украине какие-либо гарантии безопасности, Уиткофф не сказал.

В совместном заявлении сторон тема территориальных уступок со стороны Украины даже не поднималась. Что не снимает проблему, уже во время переговоров появилась информация, что американские представители даже слышать не хотят от украинцев о возвращении к границам не только в 2014 году, но и в 2022. Больше всего этот вопрос обязательно будет поднят во время основных мирных переговоров.

Щодо гарантій безпеки, за відсутність яких Україна і не погоджувалась на припинення вогню, то все схоже на те, що ситуація залишилася без змін. Принаймні ніщо в спільній заяві не вказує на те, що ситуація змінилася. Тобто США не схильні гарантувати майбутню безпеку України, вважаючи це проблемою Європи.

Соглашение о недрах не подписано, но планируется

Трамп ясно дал понять, что хочет получить доступ к запасам критически важных полезных ископаемых Украины, таких как литий, уран и титан. В Саудовской Аравии этого сделано не было, но уже после встречи американский президент заявил, что снова пригласит Владимира Зеленского в Белый дом. Более того, именно для подписания этого соглашения.

"Соглашение о полезных ископаемых будет подписано, когда американская сторона сочтет это для себя удобным", – отметил глава офиса президента Андрей Ермак. Похоже, что наполнение соглашения может быть пересмотрено в сторону улучшения условий для американской стороны, по крайней мере несколько дней назад об этом писали американские СМИ. Когда все это будет погодно.

Согласится ли на перемирие Путин?

Соглашение о 30-дневном прекращении огня теперь зависит от Владимира Путина, у которого может быть мало стимулов для его соблюдения. Ранее он и другие представители Кремля неоднократно заявляли, что против перемирия и выступают только за "долгосрочное мирное соглашение", называя и его условия – передача всей территории четырех областей Украины, признание их по российской территории, нейтральный статус и прочее. Поэтому сейчас преобладает мнение, что Путни либо от предложения по прекращению огня откажется, либо будет искать способы, как его сорвать и, конечно же, обвинить Украину.

На сегодняшний день не было никаких публичных признаков того, что Владимир Путин готов пойти на компромисс. "Россия не собирается никому уступать, что касается Украины", не так давно в очередной раз заверил Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ "нужен такой вариант урегулирования по Украине, который бы обеспечил мирное развитие на историческую перспективу". То есть, российский диктатор не хочет компромиссов и готов продолжить войну, если его ультиматум не выполнят. При этом все это противоречит заявлениям Трампа о его стремлении к миру.

Как будет действовать Трамп?

В настоящее время отсутствуют данные или США подталкивают Россию к началу реального мирного процесса. Любое крепкое и долгосрочное мирное соглашение потребует, чтобы США оказывали давление и на Кремль также, и продолжали это делать после подписания документа. Однако пока все выглядит несколько иначе. Трампа продолжает максимальное давление на Украину, что уже принесло ему результат – украинцы согласились на его условия по прекращению огня. При этом его советники уже набрасывают схемы того, как они могут ослабить санкции, наложенные на Россию, включая ограничение цен на продажу нефти. Так, несколько дней назад американский президент пригрозил ввести серьезные санкции против России. Однако уже через несколько часов после угроз санкциями Трамп заявил, что ему все труднее сталкиваться с Украиной и что с точки зрения окончательного урегулирования войны гораздо легче договариваться с Россией.

После переговоров в Саудовской Аравии Трамп все еще осторожно комментирует то, что будет делать Путин и свои действия на случай его отказа. Он отметил, что планирует лично поговорить с Владимиром Путиным о принятии плана прекращения огня "на этой неделе", подчеркнув: "для танго, нужны двое".

Надеюсь, что Россия согласится на прекращение огня, если Путин согласится на перемирие, это может сдвинуть всю ситуацию с войной в Украине с мертвой точки. Если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и помогать Украине, заявил Трамп.

Основная проблема состоит в том, что Путин может согласиться на перемирие, ведь, глядя на нынешние теплые отношения Трампа и российского диктатора, больше всего, что американский президент уже предложил что-либо и РФ в обмен на 30 дней перемирия. Иначе без предварительных разговоров такие заявления не делались бы. При этом в планы Путина не ходит останавливаться по поводу войны, а значит перемирие больше всего может быть сорвано, и очень большой вопрос, кого Дональд Трамп обвинит в этом.

Возможна дата новой беседы Путина и Трампа – 14 марта. До этого разговора российские представители обсудят все детали плана со спецпосланником президента США Виткоффом, полностью вытеснившим из переговорного трека еще одного спецпредставителя Трампа, проукраински настроенного Кита Келлога, что является довольно показательным фактором.

Европейцы готовят гарантии

Параллельно с переговорами в Джидде состоялась встреча в Париже — самая значительная кульминация усилий Франции и Великобритании по объединению стран в так называемую "коалицию желающих" для защиты Украины путем создания сил безопасности и сдерживания. Этот контингент задуман как способ удержать Россию от нарушения перемирия в Украине, если это будет достигнуто. Ведущую роль в этом играют Великобритания и Франция. Полный перечень стран до сих пор не раскрывался, но считается, что их уже около 20. Таким образом, Европейские страны хотят показать, что они способны взять на себя большую часть работы по защите Украины после вступления в силу перемирия.

В парижских переговорах приняли участие не только страны НАТО и Евросоюза, но и страны Азии и Океании – Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея. В дискуссии активное участие приняла и Турция, имеющая крупнейшую армию в НАТО после США и Канады. США не были приглашены, поскольку Трамп отказался от идеи предоставления гарантий безопасности со стороны, отметив, что это проблемы Европы. Главный вопрос к участникам - рассказать, что их вооруженные силы могут и хотят предоставить, будь то войска или оружие, или иная помощь для помощи и защиты Украины.

Европа не должна соглашаться на какую-либо форму демилитаризации Украины, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню на Парижском форуме по обороне, фактически отверг одно из основных условий Путина в отношении Украины. По его словам, первая обязанность армий европейского континента спроектировать доктрину, которая должна стать основой украинской армии на следующие несколько лет. То есть европейцы настроены усиливать Украину даже на условиях прекращения хорошего огня.

По результатам саммита президент Франции Макрон призвал военачальников около стран-участниц "перейти к планированию гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения". Этот разговор продолжится 15 марта в Лондоне.

Это значительный шаг к восстановлению полноценного сотрудничества

11 марта состоялся значительный шаг для потепления отношений между США и Украиной после скандала в Овальном кабинете. Мне кажется, что это наибольшее достижение этих переговоров, учитывая, насколько последние дни эти отношения были фактически в повышенном состоянии и мы не знали, куда двигаться дальше, сможем ли возобновить сотрудничество с Вашингтоном и сможем ли мы вообще дойти до какого-либо конструктива. Поэтому мне кажется, что происходящее в Джидде это очень положительный момент для наших взаимоотношений и я думаю, что дальше мы будем двигаться по-восходящему и сможем плодотворно сотрудничать по многим направлениям. Есть информация, что помощь возобновилась через территорию Польши, хотя эта пауза сыграла, скажем так, свою негативную роль и посылала переговорные позиции Путина, – такое мнение высказал кандидат эксперт-международник Станислав Желиховский.

По мнению эксперта, позитивом является и то, что по результатам этих переговоров стороны согласились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке полезных ископаемых Украины, что может как сместить украинскую экономику, так и гарантировать процветание и безопасность нашему государству.

"Что касается дальнейших действий Трампа, то он продолжит свою игру – "кнута и пряника", которая происходит не только в контексте российско-украинской войны, но и по отношению к другим вопросам. Например, действия по Канаде, когда он повышает пошлины, видит реакцию на это, и начинает уже идти на какие-то компромиссы. Попробовать достигнуть того, что он обещал еще во время перевыборной кампании – быстро закончить войну. будем наблюдать за реакцией со стороны РФ по прекращению огня", – говорит Станислав Желиховский.

На его Желиховского, если действительно Путин скажет нет и, соответственно, будет и дальше агрессию, понятно, что дальше будет продолжаться поддержка Украины со стороны как США, так и Европы. Если же Путин согласится на режим прекращения огня и будет его соблюдать, тогда это другое дело, но все равно Украина может согласиться только на перемирие, не признавая оккупацию территорий. Только когда будет подходящий момент, когда можно будет восстановить территориальную целостность, тогда уже можно будет подписывать большой договор, который свидетельствовал бы о завершении российско-украинской войны как таковой.