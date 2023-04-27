Практически каждый день то в серьезном западном издании, то в интервью авторитетного эксперта, то в слитых секретных документах прочитывается одна и та же мысль: чем бы ни завершилось долгожданное украинское контрнаступление, какие бы территории ни удалось отвоевать Украине, переговоры все равно придется проводить, на компромиссы все равно придется идти, горькую пилюлю все равно придется проглотить.

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И чтобы эта истина стала очевидна даже самым непонятливым, подключают уже тяжелую артиллерию. Пока что не западную, конечно. Но все же. То президент Бразилии Лула говорит, что Зеленскому придется ограничить амбиции. То сам председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с украинским президентом утверждает, что решение конфликта можно найти за переговорным столом. И это только начало, конечно. Запад начинает уставать от войны, от беженцев, от риска быть втянутым в ядерный конфликт. Все так, как и думал Путин.

Я не предлагаю даже обсуждать вопрос о результативности украинского контрнаступления и возможности украинских уступок. Я не понимаю другого – почему ситуацию продолжают обсуждать в плоскости именно украинского согласия с возможностью переговорного процесса. Так, будто Путин спит и видит переговоры, а неуступчивый Зеленский не понимает, что компромиссы необходимы. Ну так мы всем миром ему объясним.

Так вот, проблема вовсе не в Зеленском и не в Украине. Проблема в России и Путине. Желание или нежелание Зеленского участвовать в переговорах с Путиным не имеет ровно никакого значения именно по той причине, что никакого желания разговаривать с украинским президентом нет у президента России. А вот желание уничтожить Украину присутствует.

Почему Путин должен хотеть переговоров? Потому что потерпел поражение в блицкриге, потому что провалились его идиотские планы? Но с тех пор прошло больше года, он вполне адаптировался к этому поражению. Время – лучший союзник диктатора. В демократических странах проходят выборы, меняются власти и настроения избирателей. В демократических странах ценность каждой человеческой жизни неизмеримо больше, чем при диктатуре. Что мешает Путину воевать столько, сколько, по его мнению, нужно если не для оккупации всей Украины, то хотя бы для деградации ее экономики и замораживания процессов ее интеграции в НАТО и ЕС? Протесты населения? Недовольство элит с их кухонными разговорами по мессенджерам? Экономические проблемы? Все это, конечно, важно и даже может сработать. Вопрос только в том самом времени и в ресурсах.

Я все время спрашиваю политиков и журналистов на Западе: что, собственно, произойдет, если не сработает формула "мы даем Украине оружие, чтобы она освободила как можно больше захваченных территорий и имела сильную позицию на переговорах"? Вот территория освобождена, позиция усилена, а самих переговоров нет, в Кремле они никому не интересны. Что мы делаем на следующий день? И мои собеседники только руками разводят. Они не знают.

А я знаю. Пока Запад будет тащить Украину на переговоры – вместо того чтобы рискнуть и предоставить ей гарантии безопасности – никакого реального ответа на вопрос, как выйти из ситуации и заставить Путина отказаться от своих амбиций, не будет. Украинские военные своим героизмом дают возможность найти политическое решение проблемы. Но для этого тоже нужно мужество.