'Переговоры будут сложными': в Польше назвали ключевое требование для вступления Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз будут сложными, в частности, в вопросах, касающихся аграрной сферы. Однако Киев может рассчитывать на поддержку Польши.

Видео дня

Об этом заявил министр РП по делам ЕС Адам Шлапка в Киеве на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной и министром ФРГ по делам Европы Анной Люрманн. Брифинг прошел по итогам переговоров Стефанишиной с министрами по делам ЕС стран Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша).

По словам польского члена правительства, процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС будет сложным и потребует от нашего государства сохранения взятого темпа реформ.

"Мы понимаем, что, например, с точки зрения аграрной сферы это будут сложные переговоры. Некоторые решения могут быть, например, перенесены", – сказал он, отметив, что у Польши, Германии, Франции есть собственные интересы.

В то же время, Шлапка заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Польши. По его словам, расширение блока станет приоритетом польского председательства в Евросоюзе в первой половине 2025 года.

В свою очередь Стефанишин отметила, что в ходе переговоров стороны синхронизировали следующие шаги и приняли решение, что после начала переговорного процесса о вступлении нашей страны в ЕС определят приоритетные направления, по которым страны будут работать в течение этого года по интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA:

Послы Евросоюза одобрили переговорную рамку вступления Украины в блок. Переговоры начнутся 25 июня.

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Теперь Европейский Союз может начать переговоры о вступлении нашего государства в это объединение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!

0