'Выполнили все шаги': ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня – фон дер Ляен

Украина выполнила все рекомендации Европейской Комиссии. Теперь Европейский Союз может начать переговоры о вступлении нашего государства в это объединение.

Это может произойти уже к концу июня этого года. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 11 июня в Берлине.

"Украина выполнила все шаги, которые мы прописали, которые мы сформулировали. И потому мы верим, что Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже к концу этого месяца... Харьков – это Европа, Украина – это Европа и наш союз – это и ваш дом. Слава Украине и да здравствует Европа", – сказала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что Украина реализовала реформы и демократические преобразования, включая укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией в условиях российского вторжения. Достижение Украины в этом фон дер Ляйен назвала "впечатляющими".

Напомним, ранее сообщалось, что 11 июня в Берлине стартовала Конференция по восстановлению Украины. В рамках мероприятия выступили президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Последний в своем выступлении призвал присутствующих мировых лидеров всячески поддержать инициативу по увеличению способностей ПВО Украины "всем, можете", поскольку "лучшее восстановление –то, которое не должно быть реализовано".

"Мы отстроим Украину", – заверил он.