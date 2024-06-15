Послы ЕС согласовали переговорные рамки вступления Украины и Молдовы: что это значит
Послы Евросоюза одобрили переговорную рамку вступления Украины в блок. Переговоры начнутся 25 июня.
Об этом в соцсети X сообщил корреспондент Радио Свобода Рикарда Йозвяка. Его информацию подтвердило бельгийское председательство в ЕС.
Венгрия и Словакия решения не блокировали.
"Венгрия больше не блокирует переговорную рамку для Украины и, соответственно, Молдовы. Компромиссный текст согласован. Теперь Украина и Молдова должны официально начать переговоры по вступлению в Евросоюз 25 июня", – написал Йозвяк.
В Брюсселе подтвердили, что послы стран-членов Европейского союза поддержали рамки переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок. Об этом сообщили на странице председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X.
Там указали, когда будут созваны первые межправительственные конференции.
"Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", – говорится в сообщении.
Подобные конференции означают фактический старт вступительных переговоров.
Конец июня уже продолжительное время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции – именно в этом месяце завершается председательство Бельгии в Совете ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Теперь Европейский Союз может начать переговоры о вступлении нашего государства в это объединение.
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