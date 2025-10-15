Пентагон разработал планы передачи Украине ракет Tomahawk – NYT

Министерство войны Соединенных Штатов разработало и имеет сразу несколько планов передачи Украине ракет Tomahawk. Речь идет как о непосредственной продаже вооружения, так и продаже через программу НАТО вооружения Украины PURL.

Такие планы разработаны на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ о передаче ракет. Но такая передача повлечет ряд проблем, сообщает The New York Times.

Какие могут быть проблемы

В частности, как отмечает издание, Украина не имеет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска Tomahawk (такие ракеты не рассчитаны на запуск с самолетов). То есть, вместе с ракетами украинским защитникам надо будет предоставить пусковые установки Typhon.

Но это приблизит США к "прямой конфронтации с Россией", цитирует NYT слова неназванных военных чиновников.

Издание предполагает, ссылаясь на заявления Трампа, что американский президент считает достаточно весомой "лишь угрозу отправки "Томагавков" в Украину". Такая угроза якобы должна заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Что нужно знать об этом оружии

Typhon – это Strategic Mid-range Fires System, то есть "Стратегическая огневая система средней дальности" (SMRF) армии США. Это мобильная наземная пусковая установка, предназначенная для пусков только двух видов ракет – многоцелевых Standard SM-6 и крылатых Tomahawk.

Ракета Tomahawk производства компании Raytheon также является средством для "решения широкого спектра боевых задач". Вместо штатной боевой части, ядерной или обычной, ракета может выполнять функцию носителя кассетных боеприпасов для поражения групповых рассредоточенных целей (например, самолетов на аэродроме, стоянок техники или мест базирования живой силы).

"Томагавки" даже могут быть оснащены разведывательной аппаратурой или оперативно доставлять на большое расстояние полезную нагрузку. OBOZ.UA собрал все, что нужно знать о "Томагавках" и перспективах их применения Украиной.

Позиция США и Украины

Трамп заявил, что поскольку власти РФ не хотят заканчивать войну против Украины, он планирует встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предоставление нового вооружения Киеву. По словам президента США, он намерен "дать Украине то, что поможет заставить Россию прекратить войну".

В свою очередь президент Украины подтвердил, что во время предстоящего разговора с Дональдом Трампом планирует обсудить возможность передачи Украине систем ПВО "Пэтриот" и крылатых ракет "Томагавк". По его словам, уже определены предварительные контуры решений, которые могут усилить украинскую оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, посол США в НАТО Мэтью Уитакер также считает, что предоставление американских ракет Tomahawk защитникам Украины должно подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Дело в том, что указанные ракеты дают Украине возможность наносить мощные удары вглубь страны-агрессора, что, в конце концов, "может изменить расчеты Путина".

