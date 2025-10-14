'Есть контуры решений': Зеленский подтвердил, что будет говорить с Трампом о передаче Украине 'Томагавков' и 'Петриотов'

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября сообщил, что во время предстоящего разговора с Дональдом Трампом планирует обсудить возможность передачи Украине систем ПВО "Пэтриот" и крылатых ракет "Томагавк". По его словам, уже определены предварительные контуры решений, которые могут усилить украинскую оборону.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении. Он уточнил, что к переговорам тщательно готовятся – с военными, МИД, министром энергетики, руководителем "Нафтогаза" и командой Офиса президента. По словам Зеленского, цель – сделать разговор максимально результативным для Украины.

Подготовка к разговору с Трампом

Президент подчеркнул, что некоторые темы остаются "чувствительными" и будут обсуждены только лично, ведь по телефону "всего не скажешь". Зеленский подчеркнул, что Украина имеет четкое видение, как совместные действия с партнерами – США, Европой и другими союзниками – могут приблизить завершение войны.

Также он отметил, что в фокусе переговоров остаются вопросы противовоздушной обороны, устойчивости городов и общин, а также принуждения России к миру.

Глобальные сигналы к миру

Зеленский обратил внимание, что в мире сейчас формируется мощный импульс к мирным решениям. Он привел пример договоренностей на Ближнем Востоке, где, по его словам, появился шанс на жизнь без войны. Президент подчеркнул, что лидерство Соединенных Штатов и лично президента Трампа сыграло здесь важную роль.

"Это свидетельствует, что и Россию действительно можно дожать до прекращения агрессии. Фактически именно Россия сейчас остается основным источником глобальной нестабильности – глобальным источником войны. Прикрутить этот источник нужно. Мы знаем как", – добавил Зеленский.

Европейское направление и новые договоренности

Во время обращения Владимир Зеленский рассказал, что глава МИД Андрей Сибига доложил о задачах, которые стоят перед Украиной на европейском направлении. По его словам, дипломаты Офиса президента также представили обновление по оборонным договоренностям с одной из европейских стран. Президент заинтриговал будущим заявлением, отметив, что на следующей неделе Украина объявит "серьезную новость" о новом соглашении с европейским партнером.

Отдельно Зеленский вспомнил утренний разговор с Президентом Финляндии. Он поблагодарил за постоянную поддержку со стороны Хельсинки и отметил, что совместная коммуникация с американской стороной помогает координировать усилия союзников. Также стороны обсудили возможности быстрого усиления украинской системы противовоздушной обороны в пределах Европы.

Решение по Одессе

Во второй части обращения президент сообщил, что заслушал руководителя СБУ Василия Малюка. Он поблагодарил Службу за эффективную работу в выявлении российских агентурных сетей и повышение уровня безопасности в стране.

Отдельное внимание Зеленский уделил ситуации на юге, в частности в Одессе. По его словам, город заслуживает большей защиты и большей поддержки. Президент отметил, что рассматривается создание военной администрации для более быстрого реагирования на вызовы безопасности.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации – слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", – сказал Зеленский.

В завершение глава государства поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать Украину и помогает укреплять ее обороноспособность: "Спасибо всем, кто с Украиной. Спасибо каждому, кто защищает наше государство и придает силы людям".

Как сообщал OBOZ.UA, по решению президента Украины Владимира Зеленского, кроме Труханова, украинского гражданства также лишены бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев и танцовщик балета Сергей Полунин. В Офисе президента объяснили, что решение не опубликуют, ведь в документах есть персональные данные, а решение приняли из-за подтверждения наличия российского гражданства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!