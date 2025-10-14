Поставки ракет Tomahawk Украине могут подтолкнуть Путина к мирным переговорам, – Уитакер

Предоставление американских ракет Tomahawk защитникам Украины должны подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Дело в том, что указанные ракеты предоставляют Украине возможность наносить мощные удары вглубь страны-агрессора, что, в конце концов, "может изменить расчеты Путина".

Об этом 14 октября заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер. Американский постпред в Альянсе также призвал союзников увеличивать закупку вооружения для Украины по программе PURL.

Как повлияют ракеты Tomahawk на поиски мира

"Возможность глубокого удара может изменить расчеты Путина и поставить для него под угрозу очень много вещей. В частности, под угрозой окажется важная энергетическая инфраструктура, причем внутри России", – отметил Уитакер. Он добавил, что "война и убийства должны закончиться, и обеим сторонам придется сесть за стол переговоров".

Причем постпред США в НАТО признает, что сейчас "россияне, кажется, не готовы отказываться от своих максималистских целей".

"Но мы увидим, что такие вещи, как запрет теневого флота, "Томагавки" и другие способы, заставят Путина и россиян сесть за стол переговоров для заключения мирного соглашения. Если кто-то и может это сделать, то это, конечно, президент Трамп", – уверен Уитакер.

Другое вооружение для Украины

Отдельно посол США в НАТО обратился к странам Южной Европы, которые по его мнению "должны сделать больше" для помощи Украине. В частности, Южная Европа может выделять больше денег на программу НАТО PURL, которая предусматривает закупку у США оружия для Украины.

"Украине это нужно, она этого хочет, и мы должны обеспечить, чтобы оружие продолжало поступать, и чтобы наши союзники активизировались и покупали через этот механизм, который сейчас функционирует бесперебойно и эффективно", – пояснил он.

Витакер подчеркнул, что "эта программа жизненно важна, и союзники должны активизироваться и помочь оказать давление на Россию, чтобы она садилась за стол переговоров и согласилась на мир".

Что предшествовало

На фоне российских ударов по украинской энергетике президент США Дональд Трамп может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Tomahawk. По мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, если Трамп согласится на такой "мощнейший шаг", угроза "выжигания российской промышленности" заставит Москву прекратить войну.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил, что во время предстоящего разговора с Дональдом Трампом планируется, в частности, обсуждение передачи Украине и крылатых ракет "Томагавк". По его словам, "уже определены предварительные контуры решений, которые могут усилить украинскую оборону".

