Червоний Сі Цзіньпін злітав до мордору, аби помітити територію… ну майже так само, як це роблять наші чотирилапі друзі: він намагався показати всьому світові, що війна русні з Україною його обходить не сильно, натомість Піднебесній важливо уникнути розвалу Московії та зберегти бункерного на троні, - незалежно від формату завершення "СВО". Такий підхід навряд чи сподобається нашим західним партнерам, які бачили б на чолі кремля адепта демократичних цінностей.

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Кремлівський карлик поселився у гаманцеві у Сі. Це головний результат візиту лідера КНР.

Тільки підтримуючи нинішній режим Китай може дедалі активніше перетворювати Московію на свою колонію, за безцінь купуючи російську сировину.

Сі Цзіньпін під час візиту фактично благословив фігуранта Гааги на 5-й президентський термін: "Впевнений, що російський народ вас сильно підтримає в добрих справах".

Багаторічною задачею Білого дому було сепарувати РФ і КНР.

Спершу США в період потепління відносин з кремлем навіть організовували саміт в Женеві 2021 року. Спроба провалилась.

З початком широкомасштабного вторгнення чимало аналітиків вважали, що США уповільнюють наближення української перемоги, прагнучи домовитися з Китаєм щодо повоєнного устрою Московії та долі її вождя. Результат такий самий.

Тепер у Вашингтону розвʼязані руки: це і нові санкції, і організація міжнародних трибуналів, на тлі яких колишній лідер Лівії Муаммар Каддафі виглядатиме обділеним увагою світової Феміди правителем. Мета: після перемоги України привести у кремль прозахідного лідера.

Рішення Китаю поставити на бункерного розцінюється нашими партнерами як новий і серйозний виклик для заходу. Речник Білого Дому навіть резюмував: "Я не думаю, що сьогоднішня зустріч дає нам великі надії на те, що війна незабаром закінчиться". Фактично, ми стоїмо на порозі нової холодної війни. Але вона допоможе виграти нам реальну війну на полі бою.

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