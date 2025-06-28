'Patriot, экономическое сотрудничество и не только': Зеленский рассказал детали разговора с Трампом в Гааге

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Гааге. По словам главы государства, разговор был конструктивным и охватил широкий спектр тем – от вопросов безопасности до экономического взаимодействия.

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Об этом украинский лидер сообщил в субботу, 28 июня, во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой общения с журналистами. Одной из ключевых тем стала поставка систем противовоздушной обороны Patriot, необходимых для защиты украинского неба.

Кроме того, стороны обсудили вопросы санкционного давления на Россию, а также дальнейшие шаги в переговорном процессе между двумя государствами.

"С президентом Трампом была хорошая встреча, аспект тем широчайший. Мы обсудили все вопросы, которые интересны, прежде всего связанные с системами Patriot, с тем, как защитить наше небо и с другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. То есть спектр широкий", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что переговоры между Украиной и США продолжатся на межправительственном уровне, и с обеих сторон к ним присоединятся ключевые чиновники, в том числе и по вопросам энергетики и промышленности.

"Далее мы договорились, что на своем уровне будут общаться министры обороны, госсекретарь и министр иностранных дел, глава моего офиса и также его коллеги с американской стороны. По экономическим вопросам наша первая вице-премьер – там секретарь Бессент и еще есть некоторые коллеги-американцы", - пояснил президент.

По словам Зеленского, важно, что стороны будут работать.

"Мне кажется, что дух самого разговора был продуктивен. Поэтому это хороший сигнал", – резюмировал он.

Напомним: Зеленский и Трамп провели переговоры 25 июня, в последний день саммита НАТО, состоявшегося в Гааге (Нидерланды).

Как писал OBOZ.UA, разговор длился около 50 минут. Политики говорили о том, как достичь прекращения огня в Украине и настоящего мира, о ПВО и производстве дронов в нашей стране, реальной ситуации на поле боя и других вопросах.

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