Партия Мерца одобрила коалиционное соглашение: когда можно ожидать новое правительство Германии

В понедельник, 28 апреля, партия новоизбранного канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС (Христианско-демократический союз) проголосовала за коалиционное соглашение. Это еще один шаг к созданию правительства уже на следующей неделе. Председательствующий на совещании премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер впоследствии говорил о "подавляющем большинстве". Впрочем, неизвестно, были ли голоса против или, возможно, кто-то воздержался.

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Об этом сообщает Spiegel. Отмечается, что если СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) также согласится на коалицию, соглашение будет торжественно подписано 5 мая. А уже 6 мая лидер консерваторов Фридрих Мерц должен быть избран канцлером в Бундестаге.

"Формировать будущее по трезвому рассмотрению настоящего – это наша задача. Эйфории по коалиционному соглашению нет", – заявил во время своего выступления Мерц.

Также он указал на разногласия между ХДС и СДПГ. Он заявил, что коалиция не будет общественно-политическим проектом. В отличие от "правительства-светофора". Но происходящее это "изменение политики".

Отмечается, что это определенное противоречие, поскольку политика Германии базируется в основном на фундаментальных убеждениях, о которых Мерц также неоднократно обращается в своей речи.

Политик особенно подчеркивает желаемую смену курса по миграции и благодарит социал-демократов за их поддержку. Он добавляет, что готовит свою партию к тому, что в успешном правительстве следует идти на компромиссы.

Кроме того, Мерц описывает то, что только касается коалиционного соглашения, реформы пенсионной системы и системы здравоохранения, а также страхования долгосрочного ухода, как, пожалуй, наибольший общественно-политический вызов – вызов, в котором конфликты с СДПГ неизбежны.

Ранее сообщалось, что согласно указанному соглашению, будущий канцлер Фридрих Мерц и ХДС имеют право занять шесть из 17 министерских должностей. Это министерства иностранных дел, экономики, здравоохранения и транспорта, а также министерство образования, семьи, по делам пожилых людей, женщин и молодежи, и вновь ведомство по вопросам цифровых технологий и государственной модернизации.

Как сообщал OBOZ.UA, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы и Социал-демократическая партия Германии достигли коалиционного соглашения, заключенного на фоне сильного давления на немецких политиков. Таким образом, 6 мая Фридрих Мерц будет избран новым канцлером Германии и новое федеральное правительство приступит к работе.

Днем ранее, как ожидается, и будет подписано коалиционное соглашение.

Это хорошая новость для Украины, потому что коалиция, которую собрал Мерц, имеет все шансы договориться о более активной линии поддержки Украины и укреплении европейской безопасности, чем это удавалось Германии в последние годы.

О том, как в Германии снова появляется дееспособное правительство, хватит ли этого, чтобы противостоять Трампу, Путину и Си, – в материале OBOZ.UA.

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