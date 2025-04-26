Мерц готов назвать первых министров нового правительства: когда это произойдет

Уже в следующий понедельник, 28 апреля, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц планирует представить новых министров федерального правительства из числа своих однопартийцев. Это произойдет в рамках так называемой "малой партийной конференции" консервативной партии ХДС.

Видео дня

Указанная конференция завершит переговоры по коалиционному соглашению между ХДС/ХСС и СДПГ, сообщает Spiegel, ссылаясь на руководство ХДС. Утверждение 144-страничного соглашения уже считается несомненным.

Никаких фамилий, которые мог бы назвать Фридрих Мерц в понедельник, издание не предоставляет. Достоверно известно лишь, что генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн, который и организует партийную конференцию, не будет занимать ни одну из должностей. Он подтвердил, что предпочел бы остаться генсеком партии.

Напомним, что в ХСС было одобрено коалиционное соглашение еще 10 апреля. В СДПГ будут голосовать за коалиционное соглашение до 29 апреля.

Согласно указанному соглашению, будущий канцлер Фридрих Мерц и ХДС имеют право занять шесть из 17 министерских должностей. Это министерства иностранных дел, экономики, здравоохранения и транспорта, а также министерство образования, семьи, по делам пожилых людей, женщин и молодежи, и новое ведомство по вопросам цифровых технологий и государственной модернизации.

ХДС также назначит министра канцелярии.

Как сообщал OBOZ.UA, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы и Социал-демократическая партия Германии достигли коалиционного соглашения, заключенного на фоне сильного давления на немецких политиков. Таким образом, 6 мая Фридрих Мерц будет избран новым канцлером Германии и новое федеральное правительство приступит к работе.

Днем ранее, как ожидается, и будет подписано коалиционное соглашение.

Это хорошая новость для Украины, потому что коалиция, которую собрал Мерц, имеет все шансы договориться о более активной линии поддержки Украины и укреплении европейской безопасности, чем это удавалось Германии в последние годы.

О том, как в Германии снова появляется дееспособное правительство, хватит ли этого, чтобы противостоять Трампу, Путину и Си, – в материале OBOZ.UA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!