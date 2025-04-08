Партии Мерца и Шольца достигли 'принципиальной договоренности' о коалиции – СМИ

Вечером вторника, 8 апреля, в Германии лидеры патрического блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Фридрих Мерц и Ларс Клингбайль соответственно достигли согласия по заключению коалиционного соглашения. Теперь эти лидеры "рекомендуют" своим партийным силам начать переговоры об образовании коалиции.

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Первое же сообщение немецкого вещателя об этом в переговорных кругах было названо "несколько преждевременным". Однако сейчас Мерц и Клингбайль подтверждают, что достигли "принципиальной договоренности", и политическим силам остается урегулировать "мелкие детали".

По их словам, официально ХДС/ХСС и СДПГ могут объявить об успехе в проведении коалиционных переговоров уже в среду, 9 апреля.

Какие "мелкие детали" осталось согласовать партиям, их лидеры не уточнили. Правда, ранее в ХДС/ХСС рассказывали, что как в самом союзе, так и с потенциальным коалиционным союзником существует "тарифный спор, спровоцированный США".

В свою очередь немецкие вещатели перечисляют разногласия в политических векторах указанных политсил. Это налоговая реформа и возможное сокращение бюджета из-за увеличения финансирования оборонной сферы.

Отдельная дискуссия между партиями велась по поводу уровня пенсии в ФРГ, а также по атомной энергетике.

Но самым большим препятствием для альянса между ХДС/ХСС и СДПГ считается низкое доверие сторонников СДПГ к Мерцу как будущему канцлеру (только 25 процентов сторонников партии считает его подходящим для должности).

Как сообщал OBOZ.UA, новое правительство Германии, вероятно, будет более решительным в вопросе предоставления Украине дальнобойного оружия, в том числе ракетных систем Taurus, говорил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер.

Дело в том, что следующим канцлером Германии может стать Фридрих Мерц. Он уже высказывался о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Также кандидат на должность канцлера заявлял, что из-за агрессии России против Украины необходимо изменение оборонной политики страны. Он отметил, что война, которую ведет кремлевский диктатор Владимир Путин, является не только конфликтом против территориальной целостности Украины, но и частью более широкой агрессии против Европы в целом.

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