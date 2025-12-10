Папа Римский заявил, что политика Трампа подрывает единство США и Европы

Папа Римский Лев XIV заявил, что политика американского лидера Дональда Трампа подрывает единство США и Европы. Такое мнение понтифик высказал, комментируя недавние слова главы Белого дома, который отметил, что Европа приходит в упадок и имеет "слабых" лидеров.

Об этом сообщает Sky news. Поэтому Папа считает, что Трамп пытается разорвать альянс Соединенных Штатов и европейских стран.

Папа о напряжении в трансатлантическом партнерстве

"Я думаю, что, к сожалению, некоторые аспекты этого, которые я видел, привели к огромным изменениям в том, что в течение многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами", – подчеркнул он.

Понтифик считает, что недавние комментарии, озвученные Трампом в интервью о Европе, "пытаются разбить то, что... должно быть очень важным альянсом сегодня и в будущем".

"Итак, это программа, которую разработали президент Трамп и его советники. Он президент Соединенных Штатов. Он имеет право это делать, но в ней есть ряд пунктов, с которыми, по моему мнению, многие люди в Соединенных Штатах согласятся, но многие другие воспримут вещи по-другому", – подытожил Папа Римский.

Что предшествовало

В одном из недавних интервью Дональд Трамп раскритиковал политическое руководство стран ЕС и назвал Европу "приходящей в упадок" группой стран, которую возглавляют "слабые" люди. Он также обвинил союзников в неспособности контролировать миграцию и прекратить войну между Россией и Украиной.

Как писал OBOZ.UA, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с Папой Римским. В ходе разговора с понтификом глава государства обсудил дипломатические усилия по прекращению войны в Украине, вопрос военнопленных и возвращения похищенных Россией украинских детей.

