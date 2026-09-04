Палата представителей США тормозит введение санкций против России: в Bloomberg назвали причину

Законопроект о санкциях против России, который в прошлом месяце Сенат принял подавляющим большинством голосов, столкнулся с сопротивлением в Палате представителей США. Причина этого – опасения, что такие меры расширят тарифные полномочия президента Дональда Трампа, что приведет к росту цен на нефть.

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Документ может быть заблокирован до выборов в ноябре. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Что известно

В частности, возникают опасения, что принятие этого законопроекта предоставит администрации Трампа новые юридические основания для введения широкомасштабных тарифов.

Автором законопроекта является покойный сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины.

"Этот документ, как утверждает убежденный сторонник Украины, уполномочит Трампа ввести 100-процентные пошлины на пятерых крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа, а также в отношении пяти стран, которые больше всего помогают России обходить энергетические санкции. Китай, Индия и Турция являются крупнейшими покупателями российских нефтепродуктов", – говорится в материале.

Отмечается, что некоторые сторонники Украины в Вашингтоне настаивают на принятии законопроекта как способа продемонстрировать поддержку США Украине. Но неясно, действительно ли Трамп воспользуется полномочиями, которые ему предоставит законопроект, особенно против Китая.Возможно, голосование по этому законопроекту будет отложено до выборов в ноябре, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Это связано с тем, что в течение следующих двух месяцев законодатели будут работать в Вашингтоне лишь несколько дней.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст заявил, что законопроект частично оценивается с точки зрения его возможного влияния на цены на газ. Маст, республиканец из Флориды, сказал, что если законопроект заставит Индию и других покупателей российской сырой нефти выйти на рынок нефти из других стран, это может привести к росту цен.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент США Дональд Трамп утверждает, что уже в скором времени Вашингтон будет требовать деньги за военную помощь, которую Соединенные Штаты ранее бесплатно предоставили Украине и странам НАТО. Также он отмечает, что в скором времени США вновь начнут продавать свое оружие союзникам.

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